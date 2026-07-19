Artvinli Çay Üreticileri Dertli: "Kazandığımız Para Masraflara Gidiyor"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki çay üreticileri, artan maliyetler nedeniyle çaydan elde ettikleri gelirin masrafları karşılamadığını söyledi. Çay üreticisi Meryem Kabaosmanoğlu, "Sadece çay bahçesindeki otları temizletmek için 15 bin lira işçi parası ödedim. Çaydan kazandığımız para işçiye, ot temizliğine ve nakliyeye gidiyor. Bize hiçbir şey kalmıyor. Buna bir çare bulsunlar" dedi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Halvaşi ÇAYKUR Çay Alım Noktası'nda çay teslimi yapan üreticiler, artan maliyetler nedeniyle çaydan elde ettikleri gelirin büyük bölümünün masraflara gittiğini söyledi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan üreticiler gübre, işçilik, nakliye ve bahçelerdeki yabani otların temizlenmesi için yaptıkları harcamaların her geçen yıl arttığını belirterek, "Kazandığımız paranın büyük kısmı masraflara gidiyor. Geriye kalan gelir de bizi kurtarmıyor. Eskisi gibi çaydan para kazanamıyoruz" diye konuştu.

Kemalpaşalı çay üreticisi Sayime Karahan, "Çayın kilosu 35 lira, soğan ve patates 42 lira. Bu çaydan bize ne kalıyor? Bizde asıl sorun kontenjan. Kontenjan önceden başlıyor, millet çayını tonajıyla veriyor. Bize sıra gelince 10 kilo, 20 kilo, 50 kilo şeklinde teslim edebiliyoruz. Bugün durum nedir bilmiyorum. Dün alım kapalıydı. Herhalde bugün de kontenjan düşüktür, bilmiyorum" dedi.

"ESKİDEN ÇAYDAN PARA KAZANIYORDUK"

İşçilik giderlerinin üreticileri etkilediğini anlatan Karahan, şunları kaydetti:

"Bizi hiç kimse kurtarmıyor. ÇAYKUR kuru çayı kaça satıyor? Benim topladığım çayın kilosu 35 lira. Bunun bana karı nedir? Önce onu söylesinler. Çayı işçiler topluyor. İşçiye 13-14 lira toplama ücreti veriyoruz, yemeğini de biz karşılıyoruz. Bu iş nasıl olacak? Eskiden de aynıydı, şimdi de aynı. Hiçbir şey değişmedi. Eskiden çaydan para kazanıyorduk ama aldığımız ürünlerin fiyatı da ona göreydi. Şimdi bir kilo soğan 42 lira, patates 42 lira. Daha diğerlerini söylemiyorum bile. Benim çayımın kilosu 35 lira. Bu çaydan bana ne kalıyor?"

"ÇAYDAN BİZE BİRŞEY KALMIYOR"

Çay üreticisi Meryem Kabaosmanoğlu da şunları söyledi:

"Ben çayımı sattım, Allah razı olsun ama daha masrafların yarısını bile karşılayamadım. İşçi çok pahalı. Neredeyse çayı yarı fiyatına versek daha iyi. Çaydan bize hiçbir şey kalmıyor. İşçiye, yemeğe, bezine, makasına, arabasına gidiyor. Soğanın kilosu 50 liraydı, patates 40 liraydı. Pazara bile inemiyoruz. Belki akşam ucuzlar diye gidiyoruz ama fiyat değişmiyor. Millet aç. Biraz emekliye, biraz da asgari ücrete zam yapılsaydı, 'Allah razı olsun' derdik. Allah bugünü aratmasın."

"ÇAYDA OT TEMİZLİĞİNE 15 BİN LİRA PARA VERDİM"

Meryem Kabaosmanoğlu, çay bahçelerindeki yabani otları temizletmek için işçiye 15 bin lira para verdiğini bildirerek, "Evde kendi imkanımızla temizleyemiyoruz. Bir yaprağı yere düşse bile yeniden kök salıyor, bütün çaylığı sarıyor. İlacı olduğunu söylüyorlar ama o da zehir. Çayda kullanamıyoruz. Çaydan kazandığımız para ot temizliğine, çay toplamaya, işçiye ve nakliyeye gidiyor. Bize hiçbir şey kalmıyor. Mayıs sürgünü bitti, ardından 10 gün ot temizlettik. Şimdi yeniden işçi geldi çay topluyor. İşçinin yemeği var. Benim arabam da yok. Bahçeden buraya çayı getirmek için 500 lira nakliye ücreti ödüyorum. Çay parası gerçekten hiçbir şeye yetmiyor. Buna bir çare bulsunlar, bize yeter" diye konuştu.

Bir başka Kemalpaşalı çay üreticisi ise satışlardan ve alımlardan memnun olduğunu ifade ederek, "Çay satışından ve alımlardan memnunum. Sadece işçi parası çok fazla. Dün çay toplattık, işçilere 18 bin lira ödeme yaptık. Daha çayın parası elimize geçmeden yarısı işçiye gidiyor. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Yiyecek de var, içecek de var. Vatandaş sahilde yiyor, içiyor. Herkes iyidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA