Artvin'de Çay Üreticileri Tepkili: Alın Terimizin Karşılığını Alamıyoruz

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Hopa ilçesi Sundura Mahallesi'nde çay alım noktasında yaşadıkları sorunları anlatan üreticiler, "Çay sezonu güzel ama ürünümüzü satamadıktan, alın terimizin karşılığını alamadıktan sonra bunun bir anlamı yok. ÇAYKUR zamanında ve düzenli alım yapsaydı ne özel sektör bu kadar güçlenirdi ne de biz bu kadar mağdur olurduk. Şimdi özel sektör düşük fiyata alım yapıyor, üretici çaresiz bırakılıyor" dedi.

Çay sezonunun başlamasıyla birlikte gözler yeniden üreticilere çevrildi. Kurban Bayramı sonrasında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) çay alımlarını yavaşlatması ve zaman zaman durdurması, üreticilerin tepkisini çekti.

Artvin'in Hopa ilçesi Sundura Mahallesi'ndeki çay alım noktasına ürünlerini getiren üreticiler, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Hopalı çay üreticisi Nazım Memişoğlu, alın terinin karşılığını alamadığını ifade ederek, "Çay sezonu güzel ama çayı satamadıktan, alın terimizin karşılığını alamadıktan sonra bunun bir anlamı kalmıyor. Yukarıdakiler keyif yapıyor, bize gelince bir şey yok. Fabrikalar zamanında düzgün alım yapsaydı ne özel sektör bu kadar zorlanırdı ne de ÇAYKUR. Bayramda alımları durdurarak üreticiyi beklettiler. Şimdi sıkışınca özel sektör çayı çok düşük fiyata alıyor, bizi perişan ediyor" dedi.

"ÇAYKUR BİZE EZİYET EDİYOR"

Aysun Kara da satışların kötü olduğuna dikkat çekerek, "Ürün var ama satış çok kötü. Devlete veremediğimiz için özel sektöre vermek zorunda kalıyoruz. Alımlar kapatıldığı için kimse çayını veremedi. ÇAYKUR bize eziyet ediyor. Gübre parasını bile zor ödüyoruz. Üretici artık ciddi anlamda zor durumda. Fabrikaların kapasite yetersizliği yüzünden mağdur ediliyoruz" diye konuştu.

"34 LİRALIK ÇAYI 24 LİRAYA SATIYORUZ"

Ufuk Acıbadem ise sezonun başından itibaren yaşanan yoğunluğun plansızlık yarattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sezonun başında yoğun alım yapılması, ilerleyen süreçte kontenjan olarak bize geri dönüyor. Bu da üreticiyi zor durumda bırakıyor. Önceden bu fiyatlara üçüncü sürgün sonunda ulaşırdık, bu yıl ilk sürgünde bu seviyeleri gördük. ÇAYKUR alımları düzgün yapamıyor. Fabrikalarda çayın günlerce beklediğini görebilirsiniz. Bu da hem kaliteyi düşürüyor hem üreticiyi mağdur ediyor. Aslında çözüm basit ya kapasite artırılmalı ya da yeni fabrikalar açılmalı. Bu yapılmadığı için üretici özel sektöre mecbur bırakılıyor. Devlet 34 liradan alım yapıyor ama biz çayı 24-26 liraya özel sektöre vermek zorunda kalıyoruz. Bu şartlarda orta ve dar gelirli üreticinin ayakta kalması mümkün değil."

Kaynak: ANKA