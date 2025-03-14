Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış

Kanal sahibi bahis baronunun sosyal medyası da olay
Şinasi Yurtsever'in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu

Ölmeden önce eşiyle ilgili yazdıkları yürek burktu
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti

Çarşamba Ticaret Borsası'ndan 500 Aileye Gıda Yardımı

Çarşamba Ticaret Borsası'ndan 500 Aileye Gıda Yardımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba Ticaret Borsası, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Samsun'un Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, üyelerinin desteği ile ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı desteğinde bulunduklarını söyledi.

ÇTB tarafından her yıl gerçekleştirilen Ramazan yardımları bu sene de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ramazan ayında dağıtılmak üzere 500 adet yardım kolisi hazırlanarak dağıtımı yapıldı.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Ramazan aynın en önemli tarafının yardımlaşmak olduğunu vurgulayarak, Ramazan ayında yapılan yardımlaşmanın öneminden söz etti. Yılmaz, "Ramazan ayı yardımlaşma, empati ve dayanışma ayıdır. Her yıl gerçekleştirdiğimiz gibi bu yıl da mübarek Ramazan ayında ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere borsamız tarafından gıda yardımında bulunulmuştur. Bu sene toplamda 500 adet gıda yardım paketi alımı sağlayarak borsa üyeleri vasıtasıyla Çarşamba'da bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ramazan ayının da ülkemize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz nice ramazanlara" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı
img

Kanal sahibi bahis baronunun sosyal medyası da olay
img

Maçın bile önüne geçti! İşte 117. dakikadaki penaltı pozisyonu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu

Kan örneklerini yemek kuryelerine taşıttılar, bazıları kayıp
Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay
Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.