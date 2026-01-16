Haberler

Çarşamba'da kurumlar arası iş birliği güçleniyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, seçim müdürü ve icra dairesi müdürleri, Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz'ı ziyaret ederek, ekonomik gelişim ve kamu kurumları arasındaki iş birliği konularında fikir alışverişinde bulundu.

Samsun'un Çarşamba İlçe Seçim Müdürü İsmail İlhan Aksoy, Çarşamba İcra Dairesi Müdürü Mehmet Karabacak ve İcra Dairesi Müdür Yardımcısı Alper Yılmaz, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette, ilçedeki kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemi vurgulanırken, Çarşamba'nın ekonomik yapısı, ticari gelişimi ve idari süreçlerdeki uyum konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. İlçe protokolü, Ticaret Borsası'nın faaliyetleri hakkında bilgi alırken, üretici ve tüccarların daha verimli bir sistem içerisinde buluşması adına yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumlar arası dayanışmanın, Çarşamba'nın ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Yılmaz, kamu kurumlarıyla yürütülen koordineli çalışmaların hem üreticiye hem de ilçe halkına doğrudan katkı sunduğunu belirtti. Ziyaret, samimi bir atmosferde gerçekleşirken, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

Ziyarete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Meclis Üyesi Mehmet Çalışkan ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin iştirak etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
