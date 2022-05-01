Çankaya Kreşlerinde Kayıt Dönemi Başlıyor

ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) -

Çankaya Belediyesi'nde 2022-2023 eğitim öğretim kreş başvuruları bu yıl internetten yapılacak. 1 Mayıs 2022 itibarıyla https://basvuru.cankaya.bel.tr/ linkinden yapılabilecek başvurular, 27 Mayıs'ta sona erecek.

Çankaya Belediyesi'nin 12 kreşine, yapılan başvurulardan kesin kayıt hakkı kazanacaklar noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. İlk kez başvuru yapacaklarda, 2017-2018-2019 yılı doğumlu olması şartı aranıyor.

Yerel yönetim düzeyinde Türkiye'de en kapsamlı gündüz bakımevi hizmeti veren Çankaya Belediyesine, 2022-2023 dönemi başvuruları 1 Mayıs 2022'de internet üzerinden başlıyor. Çağdaş, modern, kaliteli ve düşük ücretli hizmet vermesinden dolayı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevlerine kesin kayıt hakkı kazananlar, noter huzurunda gerçekleşecek kurayla belirlenecek. https://basvuru.cankaya.bel.tr/ üzerinden yapılabilecek başvurular, 27 Mayıs'a kadar sürecek. Link üzerinden istenilen kreş belirtilerek başvuru yapılabilecek.

KESİN KAYITLAR NOTERLE BELİRLENECEK

Gündüz bakımevlerine ilk kez başvuruda bulunacaklardan 2017-2018-2019 (36 aylık) doğumlu olma şartı aranıyor. 30 Mayıs-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak sosyal değerlendirmenin ardından noter çekilişi, Çankaya Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Toplantı Salonunda 21 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00'da gerçekleşecek. Noter çekilişi sonucu ise 24 Haziran'da Çankaya Belediyesi internet sayfası üzerinden yapılacak. Kesin kayıt hakkı kazananlar, 27 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapacak. Kreşlere devam eden çocukların kardeşleri, noter kurasına girmeden kayıt hakkı elde edecek.

Kreşlere ilk kez kayıt olan çocuklar, 5 Eylül 2022'de, devam eden ve üst yaş grupları ise 12 Eylül 2022 tarihinde yeni eğitim-öğretim dönemine başlayacaklar. Kreşlerin yeni dönem ücreti Çankaya Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantısında belirlenecek.