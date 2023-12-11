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Çankaya Belediyesi Cumhuriyetin 100. Yılı Ulusal Satranç Turnuvası

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Çankaya Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde düzenlenen turnuvada dostluk ve rekabetin bir arada olduğu bir etkinlik gerçekleştirdi. Turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ve İran'dan gelen 540 sporcu katıldı. 192.300 lira değerinde para ödülleri ve kupa dağıtılan turnuvada, 165 sporcuya madalya verildi.

Çankaya Belediyesinin Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde düzenlediği turnuva tatlı bir rekabete sahne olurken kazanan dostluk oldu.

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. Yılı Ulusal Satranç Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Belediyenin Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde gerçekleşen turnuvada 7'den 70'e satranca gönül veren sporcular bir yandan çok sevdikleri satranç oynamanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da yeni arkadaşlıklar edindi.

Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ve İran'dan gelen 540 sporcuyu Cumhuriyetin ilan edildiği Çankaya'da ağırlayan Çankaya Belediyesi güzel bir ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Rekabet dolu müsabakalara sahne olan turnuvada 157 sporcuya Cumhuriyetin ilan edildiği 1923'ü temsilen 192.300 lira değerinde para ödülleri dağıtılırken 20 farklı kategoride ilk üçe giren sporculara kupa verildi.

Kazanmanın ikinci planda olduğu Cumhuriyetimizin 100. Yılı Ulusal Satranç Turnuvasında kategorilerinde ilk 10'a giren 165 sporcuya madalya verildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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