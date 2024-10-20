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Çanakkale Milletvekili Gider, Dolu Zararını İnceledi

Çanakkale Milletvekili Gider, Dolu Zararını İnceledi
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, dolu yağışından etkilenen Biga ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi. Gider, tarım arazilerinde oluşan hasarı yerinde gözlemleyerek sorunların çözümü için gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, geçtiğimiz günlerde dolu yağışından etkilenen Biga ilçesine bağlı Çeşmealtı, Bozlar, Gerlengeç ve Sinekçi köylerinde incelemelerde bulundu. AK Parti heyetiyle birlikte bölgeyi ziyaret eden Gider, çiftçilerle bir araya gelerek tarım arazilerinde oluşan hasarı yerinde gözlemledi ve sorunların çözümü için atılacak adımları değerlendirdi.

Milletvekili Gider, çiftçilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için gerekli desteğin sağlanacağını belirterek, "Toprağıyla iç içe olan bu güzel köylerimizin yanında olmak, sorunları birlikte çözüme kavuşturmak boynumuzun borcudur. Her zaman olduğu gibi tüm imkanlarımızla üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında bölge halkıyla da bir araya gelen Gider, tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli adımların hızla atılacağını ve merkezi yönetimle koordineli bir şekilde çalışmalara devam edileceğini belirtti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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