Çanakkale'de üreticiye destek ve proje bitmiyor

Çanakkale'de üreticilere destek ve projeler hız kesmeden devam ederken 'Sözleşmeli Üretim Modeli' ile üreticilere 804 bin sanayilik domates fidesi dağıtıldı.

Çanakkale'de sözleşmeli domates üretimi hayata geçiriliyor. Çanakkale Valiliği tarafından desteklenen, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından finans katkısı sağlanan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sanayilik Domates Üretiminde Modernizasyon ve Sürdürülebilirlik Projesi' çerçevesinde yüzde 75'i hibe olacak şekilde 'Sözleşmeli Üretim Modeli' ile üreticilere 804 bin sanayilik domates fidesi teslim edildi. 2026 sezonunda Biga ilçesi Gümüşçay beldesinde 335 dekarlık alanda uygulanacak proje; İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Demko Domates İşleme Tesisi alım garantili sözleşmeli üretim modeli kapsamında Biga Ziraat Odası proje ortaklığı ile hayata geçiriliyor. Program kapsamında taraflar arasında 'Üçlü İş Birliği ve İyi Niyet Protokolü' de imzalandı. Projede kullanılacak modern makineli hasat teknolojileri sayesinde üretimde verimlilik artırılırken iş gücü ihtiyacına da katkı sağlanacak.

Programda yıllardır üretime emek veren bölgenin en yaşlı çiftçileri de unutulmadı. Çiftçilere Vali Doç. Dr. Ömer Toraman tarafından çiçek takdim edilerek Dünya Çiftçiler Günü kutlandı. - ÇANAKKALE

