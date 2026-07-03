Kuzey Ege Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'nde incelemelerde bulunuldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapımı devam eden Çanakkale Kuzey Ege Kontrol ve Denetim Merkezi'nde incelemelerde bulunuldu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İlhan Üze görüş alışverişinde bulunmak ve alanda incelemeler yapmak üzere Çanakkale'ye geldi. Bölge Birlik ve Kooperatif başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Daire Başkanı İlhan Üze ve su ürünleri kontrol görevlileri katılım sağladı. Toplantıda Çanakkale'de balıkçıların talep ve önerilerini dinleyerek sektörün ihtiyaçları üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ardından, Küçükkuyu Balıkçı Barınağı'nda yapımı devam eden Çanakkale Kuzey Ege Kontrol ve Denetim Merkezi'nde incelemelerde bulunuldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı