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Çanakkale Boğazı'ndan Enerji Gemisi Geçiş Yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan Enerji Gemisi Geçiş Yaptı
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Yalova'dan Irak'ın Basra kentine giden Kardeniz Powership Orka Sultan gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek dikkatleri üzerine çekti. 417 megavatlık elektrik üretim kapasitesiyle neredeyse kentin tüm enerji ihtiyacını karşılayabiliyor.

Çanakkale Boğazı'ndan, kentin elektriğini karşılayabilecek güçte enerji üreten Kardeniz Powership Orka Sultan gemisi geçti.

Yalova'dan Irak'ın Basra kentine gitmek üzere yola çıkan ve kendi başına bir enerji santrali olarak hizmet veren Karadeniz Powership Orka Sultan isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Devasa boyutları ve enerji kapasitesiyle dikkat çeken gemi, boğazdan geçişi sırasında vatandaşların ilgisini çekti.

289 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip olan enerji gemisi, 417 megavatlık elektrik üretim kapasitesiyle, neredeyse Çanakkale'nin tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güce sahip bulunuyor. Gemi, 87 bin 493 groston (GRT) ve 172 bin 564 deadweight ton (DWT) ağırlığıyla açık denizlerde büyük ölçekli enerji desteği sağlayabiliyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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