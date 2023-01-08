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Çamlıca Camii otoparkında çok sayıda sıfır araç görüntülendi! Tepki yağıyor

Yerel Haberler

Çamlıca Camii otoparkında stoklanmış onlarca araç, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları görüntüleyen vatandaş, "Bu otopark, camiye gelen vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak park edebilmesi için tahsis edildi. Filo araçlarının hepsi burada. Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir" diyerek duruma tepki gösterdi. Video sosyal medyada da gündem oldu.

Özellikle son yıllarda vatandaşlar sıfır araç bulmakta zorluk yaşarken Çamlıca Camii otoparkına bir filo şirketine ait olduğu iddia edilen onlarca aracın stoklandığı görüldü.

"BUNLAR DA FIRSATÇILAR"

Cami otoparkında bulunan araçları bir vatandaş cep telefonu ile kayda alarak duruma tepki gösterdi. Kaydı alan şahıs, "Bu otopark, camiye gelen vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak park edebilmesi için tahsis edildi. Filo araçlarının hepsi burada. Araçlarını değerlendiriyorlar. Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir. Bunlar da fırsatçılar" diyerek tepki gösterdi.

TEPKİ YAĞIYOR

Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Twitter'da birçok kullanıcı bu araçların cami otoparkında neden bulunduğunu sorgulayıp duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise cami dernek başkanının bir açıklama yapması gerektiğini belirtti.

İşte o yorumlardan bazıları:

Çamlıca Camii otoparkında çok sayıda sıfır araç görüntülendi! Herkes aynı soru

Çamlıca Camii otoparkında çok sayıda sıfır araç görüntülendi! Herkes aynı soru

Çamlıca Camii otoparkında çok sayıda sıfır araç görüntülendi! Herkes aynı soru

Çamlıca Camii otoparkında çok sayıda sıfır araç görüntülendi! Herkes aynı soru

Çamlıca Camii otoparkında çok sayıda sıfır araç görüntülendi! Herkes aynı soru

Çamlıca Camii otoparkında çok sayıda sıfır araç görüntülendi! Herkes aynı soru

Çamlıca Camii otoparkında çok sayıda sıfır araç görüntülendi! Herkes aynı soru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çamlıca Tragger Yerel Ekonomi Haberler

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