Çamlıbel Tüneli'nin temeli atıldı, yıllık 371 milyon tasarruf hedefleniyor

Yıllık yaklaşık 371 milyon tasarruf sağlayacak olan Sivas ve Tokat arasındaki Çamlıbel Tüneli'nin temel atma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çamlıbel Tüneli ile ulaşım kotunu 286 metre aşağı çekip, 13 keskin virajı baypas ederek, yıllık ortalama 371 milyon lira tasarruf sağlanacağını söyledi.

Sivas ile Tokat arasında bulunan Çamlıbel geçidi özellikle kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası halini almıştı. Kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı geçitte, keskin virajlar yüzünden sürekli ölümlü kazalar gerçekleşiyordu. İki il ve Karadeniz Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi arasında ulaşımı rahatlatacak olan Çamlıbel Tüneli'nin temeli bugün düzenlenen törenle atıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Uraloğlu, son 24 yılda Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettiklerini belirterek, "Son 24 yılda, kara yolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettik. Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre (km) uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 30 bin 86 km'ye çıkardık. Bin 714 km olan otoyol ağımızı 3 bin 796 km'ye yükselttik. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. Bakın, 2002'ye kadar, 80 yılda sadece 50 km tünel inşa edilmişken, biz bunu yaklaşık 17 kat arttırarak 868 km'ye çıkardık. Bu ne demek biliyor musunuz? Sivas ve Tokat merkezleri arasında 4'er kez hiç gün ışığı görmeden gidip gelebilirsiniz demek. Sivas'tan Bursa'ya, Tokat'tan Van'a uzanan adeta bir yer altı yol ağından bahsediyoruz" dedi.

"Tokat ve Sivas'a 351 milyar lira yatırım yaptık"

Bakan Uraloğlu, 24 yıl içerisinde Tokat ve Sivas'a 351 milyar lira yatırım yaptıklarını ifade derek, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçen son 24 yıl içerisinde; Tokat ve Sivas'ın ulaşım ve iletişim altyapısına toplam 351 milyar lira yatırım yaptık. Tokat'ın 16 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 311 kilometreye, Sivas'ın 24 km olan bölünmüş yol uzunluğunu ise 838 km'ye yükselttik. Çamlıbel Tüneli, iki şehrimizi sadece harita üzerinde değil, gönül ve yol birliğinde de daha yakınlaştıracak bir projedir. Sarp yamaçları ve keskin virajlarıyla bin 684 metreye yükselen, yazın kavurucu sıcağıyla, kışın ise kar, tipi ve yoğun sisiyle bilinen Çamlıbel Geçidi muhteşem ama bir o kadar da zorlu bir geçittir. Ağır kış şartları, keskin virajlar ve dik rampalar yıllarca sürücülerimizi zorlamış, maalesef bazen can almış ve zamanımızı çalarak ticaretimizi yavaşlatmıştır" dedi.

Toplam inşaat uzunluğu 7.7 km

Uraloğlu toplam proje uzunluğunu 7.7 km olarak açıklayıp, "Doğanın zorlu bir sınavı, adeta geçit vermek istemeyen bir dağ kapısı gibidir. İşte burada doğanın sarp yamaçlarla ördüğü bu zorlu coğrafyayı 4 bin 735 metrelik Çamlıbel Tüneli'mizle geçerek dümdüz, güvenli ve konforlu bir yola dönüştüreceğiz. Artık bu bölgedeki meşakkatli yolculukları tarih edeceğiz. Aslında çift tüplü olarak inşa edeceğimiz 4 bin 735 metre uzunluğundaki Çamlıbel Tüneli'miz, 3 km'lik bağlantı yollarıyla birlikte toplam 7,7 km'lik bir projedir. Yıldızeli-Sivas Ayrımı - Tokat Yolu'nun 9'uncu km'sindeki Ilıca Göleti civarından başlayıp 19. km'sindeki İhsaniye göleti civarına bağlanacaktır" şeklinde konuştu.

371 milyon lira tasarruf sağlanacak

Uraloğlu, Çamlıbel Tüneli ile yıllık yaklaşık 371 milyon lira tasarruf sağlamayı ön gördüklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Tünelimizle; ulaşım kotunu 286 metre aşağı çekip, bin 684 metreden bin 398 metreye indirecek, 13 keskin virajı baypas edecek, güzergahı 2,3 km kısaltarak; seyahat süresini 5 dakikaya düşüreceğiz. Böylece; zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 371 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Egzoz emisyonunu 2 bin 794 ton azaltarak Sivas ve Tokat'ımızın eşsiz doğasını koruyacağız. Tünelimiz tamamlandığında Sivas ve iç kesimlerle Karadeniz sahili ve limanları arasındaki ulaşım standardını yükselteceğiz."

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Sivas ve Tokat'ın üst düzey bürokratları ve milletvekillerinin de katıldığı temel atma töreninde söz alarak, çocukukların bu yana hayalini kurdukları Çamlıbel Tüneli'nin temel atma töreninde bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi, tünelin giriş kısmında ilk kazı çalışmalarına başlanıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı