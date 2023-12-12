Büyükşehir, Öğrencilere Spor Malzemesi desteğini sürdürüyor

Spor şehri Gaziantep'te genç ve çocukların spor becerilerini desteklemek ve spora olan ilgiyi arttırmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) çalışmalarını sürdürüyor. GBB Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı spor tesislerinde eğitim gören ve branşlarında başarılı öğrencilere başkanlıkça setleri dağıtılmaya devam ediyor. Bugün yapılan dağıtımlarda bin 200 öğrenciye daha spor setleri teslim edildi.

GBB Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren spor salonlarında, yüzme havuzlarında eğitim gören sporculara içerisinde çanta, eşofman, tişört, spor ayakkabısı, satranç takımı ve kitaplardan oluşan set törenle bin 200 öğrenciye daha dağıtıldı. Daha önce de 600 öğrenciye dağıtım yapan daire başkanlığı yeni dağıtımlarla bu sayıyı 3 bin 600 sporcu öğrenciye çıkaracak.

Talat Özkarslı Spor Salonu'nda düzenlenen törene Gaziantep Vali Yardımcısı Muhammed Önder, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve protokol üyeleri katıldı.

"Spor şehri olmaya hazırız"

Dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Spor Şehri Gaziantep" için yaptığı çalışmaları anlatarak, "Eğitim şehri Gaziantep olmamız için çocuklarımıza fırsat vermemiz lazım. Okul sayılarımızı çoğalttık, yüzüncü yılda 130 okul yaptık hayırseverlerimiz ile beraber, cami yaptık, sosyal tesis yaptık, taziye evi yaptık, çünkü bizde zekat var. Bu bir berekettir. Bu eğitim şehri Gaziantep'teki eğitim ordularının çoğalmasını sağladı. Sınıf başına düşen öğrenci sayımızı altmışlı rakamlardan aşağı indirmemizi sağladı. Çocuklar okula başlamadan yapacak çok iş var. Kreşler çok önemli. Kendi çalışanlarımıza, organizede çalışan işçilerin çocuklarına kreşler açtık. Spor şehri deyip geçmeyin beden eğitimi öğretmenlerimizi topladık. Bu şehri spor şehir Gaziantep yapacağız. Bunun için neler lazım. Öğretmen sizsiniz biz uygulayıcıyız. Dediler ki, başkanım malzememiz eksik, tesislerimiz eksik. Bu tesisler yoktu. Gençlik Spor Bakanına gittik, destek istedik. Spor bakanımız bize çok büyük destek verdi. Çok teşekkür ederiz. Yetenek taraması yapacağız, çocukların hangi spor dalına yeteneği var bulup kümeleştireceğiz. Yetenekli olduğu alanda uzmanlaştıracağız. Spor bir alışkanlıktır. Spor ile birlikte diğer derslerinizi daha iyi yaparsınız. Spor bir kültürdür, spor disiplindir, takım ruhudur, takım ruhu olanlar hayatta başarılı oluyor. Bireysellikten çıkıp yetenek taraması ile bunu toplumsallaştırmamız gerekiyor. Açtığımız tesislerle, verdiğimiz malzemelerle, Gazi Oyunları ile, Gazi Maratonu ile spor şehir olmaya hazırız" dedi.

"Tesislerimizi binlerce öğrenci kullanıyor"

Spora, müziğe yönlendirilmiş bir çocuğun topluma kazandırılmış iyi bir birey olarak yetiştirileceğini söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu 40 spor tesisi ile öğrencilere hizmet ettiklerini belirterek, "Tesislerimizi her yıl binlerce çocuğumuz kullanıyor. Bakanlığımızın sporun tabana yayılması projesi kapsamında bu süreçte en fazla beden eğitimi öğretmenleri aracılığıyla yetenekleri taranarak çocuklarımıza en güzel eğitim, en güzel, en sistemli çalışma tesislerimizde yapılıyor. 40 tesisimizde çocuklar eğitim almaya devam ediyor. Son dört buçuk yılda çok büyük başarılara imza attık. 2 bin 30 ulusal madalya aldık, 193 uluslararası madalya aldık, 4 altın kemer, 176 kupayı Gaziantep'e getirmiş bulunmaktayız. Engelsiz spor alanında ise 98 madalya 1 kupa aldık. Bu başarı, bu gurur tesislerimizi kullanan öğrencilerimiz ve antrenörlerimizin başarısıdır. Bizlere bu fırsatı verdiği için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Fatma Şahine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

-Milli Eğitimden Büyükşehir Belediyesine destek teşekkürü

"Spor Şehir Gaziantep" sloganının bu şehir için çok önemli olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de yaptığı çalışmalar ve destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkürlerini ileterek, "Son 4 yılda 42 tane spor salonu yapıldı. Türkiye'de bütün ilçelerinde yüzme havuzu olan başka bir şehir yok. Büyükşehir Belediyesinin son 4 yılda yaptığı 13 yüzme havuzu var. Bütün okullara malzeme dağıtımı yapan başka bir belediye yok. Okullara malzeme Gaziantep'e spor tesisi, bugün de gençlere malzeme desteği. Her hafta böyle bir salonu dolduran Gaziantep'in genç yiğit evlatlarına büyükşehir belediyesi malzeme dağıtıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yaptırmış oldukları bu spor tesisleri için, bütün okullara dağıtmış oldukları malzemeler için, bugün de siz gençlere dağıttığı malzemeler için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Spor Şehir Gaziantep için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı öğrencilere malzeme desteği vermeye devam edecek. - GAZİANTEP