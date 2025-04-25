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Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm: 33 Yıllık Bina Tek Dokunuşla Yıkıldı

Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm: 33 Yıllık Bina Tek Dokunuşla Yıkıldı
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İstanbul Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 33 yıllık bina, anında yerle bir oldu. Yıkım anı kaydedilirken, eski binaların deprem riski bir kez daha gündeme geldi.

İstanbul Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkımı yapılan 33 yıllık bina, tek dokunuşla yerle bir oldu. Binanın yıkılma anı kamerayla kaydedilirken, kentsel dönüşümün önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Geçtiğimiz günlerde Silivri'de Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılma riski bulunan eski binalar yeniden gündeme gelmişti. Büyükçekmece ilçesi Mimaroba Mahallesi'nde 33 yıllık hasarlı binanın yıkım çalışmaları bu sabah başlamıştı. Yıkım çalışmasında binanın tek dokunuşla yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde binanın yıkılma çalışmaları, sonrasında uyarı sesleri ve yerle bir olması yer alırken, kentsel dönüşümün önemi bir kez daha gözler önüne serildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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