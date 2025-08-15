Bursaspor'dan SMA Hastası Çocuğa Destek: Eskişehirspor Maçında Forma Gelirleri Bağışlanacak

Bursaspor'dan SMA Hastası Çocuğa Destek: Eskişehirspor Maçında Forma Gelirleri Bağışlanacak
Güncelleme:
Bursaspor, SMA Tip-1 hastası Çağan Ata Taran'ın tedavisine destek olmak üzere Eskişehirspor maçı için forma göğüs sponsorluğu gelirini bağışlayacağını açıkladı. Maçta toplanan tüm gelir, Çağan Ata'nın tedavisi için kullanılacak.

Bursaspor, SMA Tip-1 hastası Çağan Ata Taran'ın tedavisine destek olmak amacıyla Eskişehirspor maçı için forma göğüs sponsorluğu gelirini bağışlayacağını açıkladı.

Bursaspor, SMA Tip-1 hastası Çağan Ata Taran için anlamlı bir sosyal sorumluluk kampanyasına imza attı. Bursa'da yaşayan Aleyna ve Ahmet Miraç Taran çiftinin oğlu olan Çağan Ata'ya, doğum sonrası alınan topuk kanı taraması sonucunda SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Tedavi için gereken gen terapisinin yüksek maliyeti nedeniyle aile, Valilik onayı ile yardım kampanyası başlattı.

Eskişehirspor maçında forma göğüs sponsoru

Zamanla yarışan tedavi sürecinde, önceki dönem yöneticilerden Hakan Dinçtürk, 16 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak Eskişehirspor maçında "Çağan Ata Taran" adına forma göğüs sponsoru oldu. Takım, ısınmaya küçük bebeğin kampanya görseliyle çıkacak.

Tüm gelir tedaviye bağışlanacak

Bursaspor Kulübü, bu özel maçta elde edilecek forma sponsorluğu gelirinin tamamını Çağan Ata'nın tedavisine bağışlayacağını duyurdu. Ayrıca oyuncular, sahaya kampanya afişi ile çıkacak. Kulüp, Bursa halkı ve taraftarlara çağrı yaparak bu hayati mücadelede destek istedi.

"Çağan Ata'nın bu mücadelesinde Bursa halkının ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye'ye örnek olmuş büyük Bursaspor taraftarının onu yalnız bırakmayacağını biliyoruz."

Kampanya hesap bilgileri

Valilik izin numarası: 16.2025.3129

TL: TR28 0013 4000 0247 4457 5000 01

USD: TR98 0013 4000 0247 4457 5000 02

EUR: TR71 0013 4000 0247 4457 5000 03 - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
