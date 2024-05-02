Bursalı Dağcılar Uludağ'ın Buz Tutmuş Gölünde Yüzdü

Bursalı dağcılar, Mayıs ayında Uludağ'ın buz tutan gölünde yüzdü. Yaklaşık 2200 metre yükseklikte bulunan, eşsiz manzarasıyla doğa yürüyüşü yapan grupları kendisine hayran bırakan Saklıgöl'e girenler keyif yaparken; görüntüler izleyenleri üşüttü.

Resmi tatili muhteşem doğa ve temiz hava eşliğinde geçirmek isteyen Alpin Dağcılık ve Timsahlar Trekking Grubu üyeleri, Uludağ'ın gizli kalmış güzelliklerinden olan Saklıgöl'e doğa yürüyüşü düzenledi. Oteller bölgesinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Saklıgöl'e geldiklerinde gölün bir kısmının hala buzlarla kaplı olduğunu ekip, gerekli önlemler aldıktan sonra buz kaplı göle girdi üzerinde yürüyüş yaptı.

Alpin Dağcılık ve Timsahlar Trekking Grubu adına açıklama yapan Hasan Salihoğlu, "Daha önce de Saklıgöl'e yürüyüşler düzenledik. Fakat tamamen buz kaplı olduğunu, bu sefer gölün yarısının erimiş yarısının da buz kaplı olduğunu görmek bizi hayrete düşürdü. Biz de bu fırsatı değerlendirerek hem yüzdük hem de yürüdük, keyfini çıkardık. Sorunsuz olarak geri döndük" diye konuştu. - BURSA