Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı

Bursa Yunuseli Havaalanı İddiaları Aydınlatıldı

Bursa Yunuseli Havaalanı İddiaları Aydınlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bursa Yunuseli Havaalanı'nın sivil uçuşlara kapatıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. İniş ve kalkış faaliyetleri devam ediyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Bursa'nın en eski hava meydanı "Yunuseli Havaalanı'nın uçuşa kapatıldı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Bursa Yunuseli'ne yönelik iniş ve kalkış faaliyetlerinin durdurulmadığını açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan Bursa Yunuseli Havalimanı'nın sivil uçuşlara kapatıldığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURULAŞ) tarafından işletilmekte olan Bursa Yunuseli Hava Kampüsü ile ilgili olarak; söz konusu işletmenin, anılan hava kampüsünde işletmecilik faaliyetlerini sürdüremeyeceğini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, ilgili işletme yetkisi, SHT-HAVA KAMPÜS Talimatı kapsamında iptal edilmiştir.

Ancak, ilgili alana yönelik iniş ve kalkış faaliyetleri durdurulmamış olup, UOD 2017/7 sayılı Genelge kapsamında Tanımsız Alanlar (ZZZZ) için pilot sorumluluğunda uçuş planı doldurularak uçuş gerçekleştirilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Diğer yandan, Bursa Yunuseli Hava Kampüsü'nün yeniden yetkilendirilmesi hususunda işletmelerden talep gelmesi halinde, SHT-HAVA KAMPÜS Talimatı kapsamında gerekli değerlendirmeler yapılacak ve uygun bulunması durumunda yeniden yetkilendirme süreci başlatılabilecektir" denildi. - BURSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.