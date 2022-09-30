Bursa yerel haberi... Meralarına Yapılacak Katı Atık Tesisine Karşı Çıkan Erdoğanköylüler Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Gitti: "Bizi Başlarından Savdılar"

Bursa yerel haberi: Bursa’da köylerinin mera alanına yapılmak istenen katı atık tesisine karşı Erdoğanköy halkı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne gelerek Başkan Alinur Aktaş ile görüşmek istedi. Aktaş’ın İznik’te bulunması nedeniyle diğer belediye yetkilileriyle görüşen Erdoğanköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, "Çöp aktarımıyla ilgili alternatif bir alan üzerinde çalışacaklar. Ama benim yorumum, tabiri caizse bizi başlarından savdılar. Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz, bunu herkes bilsin. Biz bugün buradan gitsek bile bir dahaki gelişimiz daha sert olur, bu kez bizi buradan kimse kaldıramaz" dedi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN

Bursa'da köylerinin mera alanına yapılmak istenen katı atık tesisine karşı Erdoğanköy halkı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gelerek Başkan Alinur Aktaş ile görüşmek istedi. Aktaş'ın İznik'te bulunması nedeniyle diğer belediye yetkilileriyle görüşen Erdoğanköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, "Çöp aktarımıyla ilgili alternatif bir alan üzerinde çalışacaklar. Ama benim yorumum, tabiri caizse bizi başlarından savdılar. Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz, bunu herkes bilsin. Biz bugün buradan gitsek bile bir dahaki gelişimiz daha sert olur, bu kez bizi buradan kimse kaldıramaz" dedi.

Bursa'da Erdoğanköy'e yapılmak istenen katı atık tesisine karşı köylülerin mücadelesi devam ediyor. Köyün 300 metre yakınında bulunan yaklaşık 230 dönümlük mera alanının 17 dönümüne yapılacak olan katık atık tesisine karşı çıkan köylüler, bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya geldi.

BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE GERGİNLİK

Başkan Alinur Aktaş ile görüşmek isteyen köylülerin bu talebi reddedilince belediye binası önünde kısa süreli gerginlik yaşandı. Belediye binasına girmek isteyen köylüleri belediye görevlileri engelledi. Yapılan pazarlık sonucu köylüler arasından dört kişi belediye yetkilileriyle görüşmek için içeri girerken diğer köylüler bina önünde oturma eylemi yaptı. Köylüler, belediye görevlileri tarafından kendilerine ikram edilen suları da tepki amacıyla yere attı. İçeri alınan dört köylü ise Alinur Aktaş'ın İznik'te düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılması nedeniyle diğer belediye yetkilileriyle görüştü.

"SİYASİ CEVAPLAR VERİLDİ"

Erdoğanköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, görüşmenin ardından şunları söyledi:

"İçeride yapmış olduğumuz görüşmelerden net bir cevap alamadık. Bize söylenen şu. Şimdi bizimle birlikte bir ekip arkamızdan çıkarılacak ve bizim gösterdiğimiz alternatif alan üzerinde inceleme yapılacak. Bir yandan ikna olmak istiyorlar, bir yandan istemiyorlar. Ellerinde olan bir proje var, ondan vazgeçmek istemiyorlar. Biz yeterli bir şey söylemelerini istememize rağmen yeterli şeyler söylenmedi. 'Daha başlanmamış ve uygulama aşamasında olan bir proje, bundan vazgeçin' dedik. Bize siyasi cevaplar verildi."

"BİZİ BAŞLARINDAN SAVDILAR"

Katı atık tesisinin yapılacağı 230 dönümlük alanda ayrıca mezarlık genişletme çalışması da yapılmak isteniyor. Mezarlığın genişletileceği bölgede bulunan ağaçların kesilecek olmasına dair de konuşan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mezarlık konusunda ise geri dönüş yok, salı günü ağaçları kesmeye gelecekler. Ama çöp aktarımıyla ilgili alternatif bir alan üzerinde çalışacaklar. Ama benim yorumum, tabiri caizse bizi başlarından savdılar. Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz, bunu herkes bilsin. Biz bugün buradan gitsek bile bir dahaki gelişimiz daha sert olur, bu kez bizi buradan kimse kaldıramaz."