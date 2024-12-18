Üye Girişi
Haberler
Erdoğan dikkat çeken Suriye mesajı: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
Suriye için sarf ettiği cümle alkış tufanı kopardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret
Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı
Türk ordusunun gücüne güç katacak
HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var
Esad'ı deviren liderden ses getirecek Türkiye açıklaması

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Ufuk Avrupa Projesi Yazma Eğitimi Sertifika Töreni

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Ufuk Avrupa Projesi Yazma Eğitimi Sertifika Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen Ufuk Avrupa Projesi Yazma Eğitim Programı başarıyla tamamlandı. Sertifika alan akademisyenler, üniversitenin araştırma liginde üst sıralara çıkma hedefini destekleyecek eğitim aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen Ufuk Avrupa Projesi Yazma Eğitim Programı'nda başarılı olan akademisyenlere sertifikaları takdim edildi.

BEBKA'nın destekleriyle gerçekleştirilen eğitim programını tamamlayan akademik personel için düzenlenen törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da katıldı. Program öncesi kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, programa katılan ve başarılı olan herkesi tebrik etti.

Ana hedef: Araştırma üniversiteleri liginde üst sıralara çıkmak

Yer aldıkları araştırma üniversiteleri liginde ilk hedeflerinin daha üst sıralara çıkabilmek olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Yer aldığımız araştırma üniversitesi kategorisi bizlere her anlamda olumlu katkılar sağlıyor. Temel amacımız önce bu ligde kalıcı olmak, ardından da üst sıralara tırmanabilmektir. Bir yandan akademik kadromuzu güçlendiriyor, öte yandan da nitelikli bilim insanlarını üniversitemize katmaya gayret ediyoruz. Prestijli bir kategoriye dahil olduk. Bize verilen bu imkanı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Orta ve uzun vade planlamalarımızı da bu ana hedef üzerine yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda olumlu geri dönüşler almaya başladık. Sıralamada yavaş yavaş yukarılara çıktığımızı görüyoruz. Ancak işi çok daha sıkı tutmak zorundayız. Ar-Ge Koordinatörlüğümüzün gerçekleştirdiği Ufuk Avrupa proje yazma eğitimi bizlere kıymetli katkılar sunacaktır. Bu eğitimlere katılan hocalarımızı da ayrıca tebrik etmek istiyorum. Projeye destek sağlayan BEBKA yöneticilerine de teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

24 akademik ve idari personel 40 saatlik eğitim aldı

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ise; "Önceki aylarda koordinatörlük olarak bir proje yazma çalışması yürüttük. Bu çalışma BEBKA tarafından destek aldı. Proje kapsamında üniversitemizdeki akademik personele Ufuk Avrupa projesi yazma eğitimleri, devamın da mentörlük desteği sağlamayı hedefledik. Ciddi bir ilgi gördük. Başvurular arasından 24 akademisyenimizi belirledik. 15-25 Ekim tarihleri arasında toplam 40 saat eğitim verildi. Başarılı olan hocalarımıza bugün sertifikalarını takdim edeceğiz" dedi.

Etkinliğin sonunda Ufuk Avrupa Proje Yazma Eğitimlerinde başarılı olan akademik personele sertifikaları takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
img

Emekliye refah payında asgari ücret detayı
img

24 yaşındaki genç yanarak can verdi! Kahreden detay ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
Takımın yıldızı Eyüpspor maçında oynayacak
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Aşiret düğününde konukları şaşkına çeviren an
SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi
SGK Uzmanı asgari ücrette net rakamı verdi
Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt
Kaynana-damat sorusuna yanıtı büyük tartışma çıkaracak

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 18-19 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Annem Ankara CANLI izle! 18 Aralık Annem Ankara 5. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Aralık Ödemiş, Menemen, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kuruluş Osman 175. bölüm tek parça full HD izleme linki! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Aralık günün maçları nereden izlenir? Kuruluş Osman 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taha Akgül kimdir, kaç yaşında? Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün kariyeri! 19 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Yengeç, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 19 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Sen Türkülerini Söyle CANLI izle! Sen Türkülerini Söyle hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Erzurumspor-Sakaryaspor maçı CANLI, HD izle! Erzurumspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI | Asgari ücret üçüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.