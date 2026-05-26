Haberler

Özer Matlı: "Dayanışma kültürümüz en büyük gücümüz"

Özer Matlı: 'Dayanışma kültürümüz en büyük gücümüz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Kurban Bayramı'nın yardımlaşma, kardeşlik ve birlik beraberlik duygularını güçlendirdiğini belirterek, iş dünyasının üretim ve istihdam kararlılığını sürdüreceğini ifade etti.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Kurban Bayramı'nın sadece dini bir vecibenin yerine getirildiği değil, aynı zamanda yardımlaşma, kardeşlik ve gönül birliğinin güç kazandığı özel zamanlar olduğunu söyledi.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu cümlelere yer verdi;

"Manevi dünyamızın en özel, en müstesna günlerinden biri olan Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Millet olarak bizi bir arada tutan en güçlü bağların başında paylaşma kültürümüz ve dayanışma ruhumuz gelmektedir. Kurban Bayramı da kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevincin paylaşıldığı, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği çok özel bir manevi iklim sunmaktadır. Bayramların özünde yer alan birlik ve beraberlik anlayışını hayatın her alanında yaşatabilmek geleceğe bırakacağımız en değerli toplumsal miraslardan biridir. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece, ülke olarak aşamayacağımız hiçbir engel, ulaşamayacağımız hiçbir hedef yoktur. İş dünyası olarak bizler de bu dayanışma ruhundan aldığımız güçle, ülkemizin refahı ve geleceği için üretmeye, çalışmaya ve istihdam sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bayramın evlerimize huzur, sofralarımıza bereket, ülkemize ve tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini temenni ediyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı

Özel'in mitinginde büyük gerginlik! Soluğu TOMA'nın üzerinde aldı
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale

Miting öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var

5 gün önce evden ayrıldı, haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde