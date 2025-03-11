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Bursa'nın Gemlik'inde Balıkçılar Dev Orkinos Balığı Yakalandı

Bursa'nın Gemlik'inde Balıkçılar Dev Orkinos Balığı Yakalandı
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Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde balıkçılar, 68 kilo ağırlığında bir orkinos balığı yakaladı. Balık, kaçmaya çalışırken tekneyi salladı ve o anlar kameralarla kaydedildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde balıkçılar dev orkinos balığı yakaladı. Balıkçıların elinden kaçmaya çalışan balık tekneyi sallarken, o anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da Gemlik Körfezi'nde avlanan balıkçılar 68 kilo ağırlığındaki orkinos balığını yakaladı. Dev balık balıkçılara direnirken kaçmaya çalışmasıyla tekneyi salladı. Balıkçıların tekneyle yaptığı takip sonrası orkinos balığı yaralı olarak tekneye alındı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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