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Bursa Havalimanı'ndan 6 Havalimanı ve 7 Şehre Direkt Uçuşlar Başlıyor

Bursa Havalimanı'ndan 6 Havalimanı ve 7 Şehre Direkt Uçuşlar Başlıyor
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27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 27 Ekim'den itibaren Bursa Havalimanı'ndan 6 havalimanı ve 7 şehre direkt uçuşların başlayacağını duyurdu.

27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 27 Ekim'den itibaren Bursa'dan 6 havalimanı ve 7 şehre, karşılıklı direkt uçuşların başlayacağını duyurdu.

Sosyal medyada hesabından açıklamada bulunan 27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Havalimanı'nda kış tarifesinin 27 Ekim'de başlayacağını söyledi. Esgin, "Bursa Havalimanımızda Kış Tarifesi Uygulaması 27 Ekim'den itibaren başlıyor. Yeni dönemde Bursa'dan 6 havalimanı ve 7 ilimize karşılıklı direkt uçuşlar başlamış olacak. Bursa'mıza ve Bursa Havalimanımıza inanıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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