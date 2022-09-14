İnegöl Belediyesi Pakistan'a yardım elini uzattı

Pakistan'da yaşanan sel felaketi sonrası AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası için İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım Derneği de harekete geçti. Bin koliden oluşan gıda yardımları, kısa sürede toplanarak bugün Pakistan'a ulaştırılmak üzere İnegöl'den gönderildi.

Muson yağmurları dolayısıyla sel afeti yaşanan dost ve kardeş ülke Pakistan, zor günlerden geçiyor. Sel dolayısıyla binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, ülkenin nerdeyse 3'te 2'sinin sularla kaplandığı, 1,1 milyon evin hasar gördüğü ve 800 bine yakın hayvanın telef olduğu Pakistan'a ülkemizden insani yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

Hava köprüsü kurulan bölgeye gönderilecek yardımlar için AFAD koordinasyonunda başlatılan insani yardım kampanyasına İnegöl Belediyesi de Umuteli Derneği iş birliğinde destek verdi. Kısa sürede 46 hayırseverin katkısıyla; un, pirinç, mercimek, nohut, Ayçiçek yağı, şeker ve bisküvi bulunan 1000 adet yardım kolisi hazırlandı. Kolileri taşıyan tır bu sabah İnegöl'den hareket ederek Pakistan'a ulaştırılmak üzere yola çıktı. Tırı Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu ile Umuteli Derneği yöneticileri uğurladı.

Hayırseverlerin katkılarıyla hazırlandı.

Dost ve kardeş ülke Pakistan'a yardım tırı ile destek

Kaymakam Arslan: Büyük medeniyetin mirasçıları olarak ayrım yapmadan yardım etmeye devam edeceğiz