Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirket daha TMSF'ye devredildi
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine kanlı tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Kanlı tabutlarla tehdit ettiler

Bursa'da Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Denetimleri: 3 Milyon Lira Ceza

Bursa'da Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Denetimleri: 3 Milyon Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Bursa'da Ramazan ayı ve bayram öncesi denetimleri sıklaştırarak, 76 günde 1.021 işletmede 392 bin ürün denetledi ve yaklaşık 3 milyon 883 bin lira idari para cezası kesti.

Ramazan ayı ve bayram öncesi denetimleri sıklaştıran Ticaret Bakanlığı ekipleri Bursa'da 76 günde bin 21 işletmede 392 bin ürün denetledi, yaklaşık 3 milyon 883 bin lira idari para cezası kesti.

Bursa'da market raflarındaki fiyat etiketlerini kontrol eden ekipler, kasalarda ise fiş ile fiyat karşılaştırması yaptı. Ekmeğin gramajından, ürünlerin son kullanma tarihine kadar kontrol yapan ekipler, her ürünü tek tek inceledi. Raflarda fiyat etiketi olmayan ürün ile etiket ve kasa fiyatında uyuşmazlık varsa her bir aykırılık için 3 bin 166 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin Ramazan Bayramı sebebiyle daha da sıklaştırıldığını ifade eden Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Arslanlar, "Marketlerde Ramazan Bayramının yaklaşması sebebiyle fırsattan istifade etmek suretiyle başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp artırılmadığını kontrol ediyoruz. Haklı bir gerekçeye dayanmaksızın fiyat artışlarını gerçekleştirenlere 'Haksız Fiyat Artışı' tutanağı düzenleyerek son 3 aylık alış faturalarını da istiyoruz. Bakanlığımız fahiş fiyat artışı yapanlara 143 bin 930 liradan 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası uygulayabiliyor. Diğer taraftan kafe ve restoranlarda ise giriş kapılarında menü listesinin olup olmadığını ve masalarda yer alması gereken menü listesinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Menü ve fiyat listelerinin bulunmaması halinde her bir ürün için yine İl Müdürlüğü olarak ürün başına 3 bin 166 lira idari para cezası uyguluyoruz" dedi.

"Bursa'da 76 günde 3 milyon 883 bin lira ceza"

Bursa'da 2025 yılının başından bugüne kadar yapılan denetimleri değerlendiren İsmail Arslanlar, "Bugüne kadar, yaklaşık 1 bin 21 işletmede 392 bin civarı ürün denetlendi. Yaklaşık 3 milyon 883 bin lira idari para cezası uygulandı. Bu cezalara bakanlığımızın kestiği 'Haksız Fiyat Artışı' cezaları dahil değildir" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Tanımadığı kadına otobüste evlilik teklif etti, sonu hüsranla bitti
img

Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra bulundu! Bakın ne yemiş
img

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.