Bursa'da Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Denetimleri: 3 Milyon Lira Ceza

Ramazan ayı ve bayram öncesi denetimleri sıklaştıran Ticaret Bakanlığı ekipleri Bursa'da 76 günde bin 21 işletmede 392 bin ürün denetledi, yaklaşık 3 milyon 883 bin lira idari para cezası kesti.

Bursa'da market raflarındaki fiyat etiketlerini kontrol eden ekipler, kasalarda ise fiş ile fiyat karşılaştırması yaptı. Ekmeğin gramajından, ürünlerin son kullanma tarihine kadar kontrol yapan ekipler, her ürünü tek tek inceledi. Raflarda fiyat etiketi olmayan ürün ile etiket ve kasa fiyatında uyuşmazlık varsa her bir aykırılık için 3 bin 166 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin Ramazan Bayramı sebebiyle daha da sıklaştırıldığını ifade eden Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Arslanlar, "Marketlerde Ramazan Bayramının yaklaşması sebebiyle fırsattan istifade etmek suretiyle başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp artırılmadığını kontrol ediyoruz. Haklı bir gerekçeye dayanmaksızın fiyat artışlarını gerçekleştirenlere 'Haksız Fiyat Artışı' tutanağı düzenleyerek son 3 aylık alış faturalarını da istiyoruz. Bakanlığımız fahiş fiyat artışı yapanlara 143 bin 930 liradan 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası uygulayabiliyor. Diğer taraftan kafe ve restoranlarda ise giriş kapılarında menü listesinin olup olmadığını ve masalarda yer alması gereken menü listesinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Menü ve fiyat listelerinin bulunmaması halinde her bir ürün için yine İl Müdürlüğü olarak ürün başına 3 bin 166 lira idari para cezası uyguluyoruz" dedi.

"Bursa'da 76 günde 3 milyon 883 bin lira ceza"

Bursa'da 2025 yılının başından bugüne kadar yapılan denetimleri değerlendiren İsmail Arslanlar, "Bugüne kadar, yaklaşık 1 bin 21 işletmede 392 bin civarı ürün denetlendi. Yaklaşık 3 milyon 883 bin lira idari para cezası uygulandı. Bu cezalara bakanlığımızın kestiği 'Haksız Fiyat Artışı' cezaları dahil değildir" diye konuştu. - BURSA