Bursa'da bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü gününde Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde büyük bir dönüş hareketliliği gözlemlendi. Tatil için şehirdışına giden vatandaşlar geri dönüş yolculuğuna erken başladı, bunun sonucunda terminalde yoğun kuyruklar oluştuktan sonra doluluk oranları %80'e ulaştı.

Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü gününde Bursa'da dönüş hareketliliği başladı. Tatil için şehir dışından gelen veya giden vatandaşların geri dönüş yolculuğuna başlamasıyla Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşandı.

Bayram tatilini memleketlerinde ve farklı şehirlerde geçiren çok sayıda vatandaş, tatilin son günlerinde oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemek için dönüşlerini erkene çekti. Bu nedenle terminal giriş noktalarında zaman zaman kuyruklar oluşurken, peronlarda da ciddi bir hareketlilik gözlendi.

Otobüs firmalarında doluluk oranlarının yüzde 80'e ulaştığı öğrenilirken, birçok seferde biletlerin günler öncesinden tükendiği belirtildi. Ek seferlerin de devreye alınmasına rağmen yoğunluğun devam ettiği görüldü.

Yetkililer, dönüş yolculuğuna çıkacak vatandaşların biletlerini önceden almaları ve terminalde yaşanabilecek yoğunluğa karşı erken saatlerde hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Bayram tatilinin sona yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde de terminaldeki yoğunluğun devam etmesi bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
