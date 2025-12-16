Bursa'da öğrenciler Bursaspor kıyafetleriyle okula geldi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınan kararla, her ayın 16'sı "Bursa Spor Günü" olarak ilan edildi. Proje kapsamında, Milli Eğitim'e bağlı okullarda öğrenciler her ayın 16'sında Bursa spor başta olmak üzere Bursa'daki spor kulüplerinin forma ve eşofmanlarıyla okula gidebilecek.

Bu aydan itibaren hayata geçirilecek uygulama, il genelindeki tüm ilçelerde de geçerli olacak. İnegöl'de İnegölspor, Gemlik'te ise Gemlikspor formalarının öğrencilere dağıtımına başlanırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün aldığı karar öğrenci, veli ve eğitim camiası tarafından memnuniyetle karşılandı.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin spora olan ilgisini artırmayı ve şehir takımlarına aidiyet duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında, Hareketli Yaşam Oyun Beceri Aktiviteleri (HOBA) Projesi çerçevesinde her ayın 16. günü öğrencilerin, şehrin renkleri olan yeşil-beyaz ağırlıklı kıyafet ve formalarla okula gelmeleri teşvik edilecek.

Uygulamayla ilgili bilgilendirme, öğrenci ve velilere duyuruldu. - BURSA