Bursa'da 17 bin 225 TOKİ konutunun hak sahipleri belirleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Bursa genelinde inşa edilecek 17 bin 225 konutun hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenmeye başlandı.

Binlerce vatandaşın merakla beklediği kura çekimi, noter huzurunda Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Salonu dolduran hak sahipleri, isimlerinin açıklanacağı anları büyük bir heyecanla takip etti.

TOKİ Başkanı Sungur'dan proje değerlendirmesi

Programda konuşan TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, TOKİ'nin son yıllarda yürüttüğü sosyal konut hamlelerine dikkat çekerek, 2019'dan bu yana yüz binlerce dar gelirli vatandaşı güvenli konutlarla buluşturduklarını söyledi. Sungur, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla birlikte Türkiye genelinde yüz binlerce konutun tamamlandığını, Bursa'da ise bugüne kadar on binlerce konut ve sosyal donatının hayata geçirildiğini belirtti.

Yeni kampanya kapsamında Bursa'da yatay mimari anlayışıyla, okul, cami, çarşı ve sosyal alanları bulunan 17.225 yeni konutun dar gelirli vatandaşlar için inşa edileceğini vurguladı.

"Sosyal devlet anlayışının somut göstergesi"

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, projenin sosyal devlet anlayışının önemli bir yansıması olduğunu ifade ederek, ev sahibi olacak vatandaşların yeni yuvalarında huzur ve güven içinde yaşamalarını temenni etti.

Efkan Ala: "Yüzyılın projesini hayata geçiriyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise konuşmasında, TOKİ'nin bugüne kadar milyonlarca konutu vatandaşlara teslim ettiğini hatırlattı. Ala, "Durmak yok, hizmete devam" anlayışıyla 500 bin yeni konutluk bu büyük projeyi milletle buluşturacaklarını söyledi.

Ala ayrıca, sosyal konut projesine başvuran 185 şehit ve gazi yakınının doğrudan hak sahibi olduğunu açıklayarak kura çekimini başlattı.

Kura salonda büyük heyecan yaşadı

Kura çekimi sırasında salonda zaman zaman alkışlar yükselirken, hak sahibi olan vatandaşlar sevinç gözyaşları döktü. Sonuçları öğrenmek isteyen çok sayıda kişi kura tamamlanana kadar salondan ayrılmadı.

Bursa'da TOKİ Konutlarının İlçelere Göre Dağılımı

Projede Bursa genelinde yapılacak konutların dağılımı ise şöyle açıklandı:

Merkez ilçeler (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer): 7.550

Gemlik: 3.000

İnegöl: 4.000

Mustafakemalpaşa: 750

Yenişehir: 500

Orhangazi: 400

Mudanya: 300

İznik: 250

Orhaneli: 175

Büyükorhan, Harmancık, Keles: 100'er konut

Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

Kura sonuçlarının, TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden ilan edileceği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı