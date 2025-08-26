Bursa'da 100 Milyon Liralık Modern Galericiler Sitesi Açılıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 100 milyon liraya inşa edilen ve kendi elektriğini GES ile üretecek olan modern galericiler sitesi, 2026'nın ilk aylarında hizmete açılıyor. 40 işyeri ve sosyal donatılarıyla dikkat çeken proje, ilçenin ticari gelişimine katkı sunacak.

100 milyon liraya tamamlanacak olan Yenişehir Galericiler sitesinde Güneş Enerji Santrali (GES) sayesinde kendi elektriğini üretebilecek. 14 bin 200 metrekare arsa üzerinde 40 adet işyeri, sosyal tesis ve içerisinde restoran, kafeterya, büfe, çay ocağı ile yönetim ve muhasebe odalarıyla bir de güvenlik odası bulunuyor.

Yenişehir Galericiler Kooperatifi Başkanı Orhan Erol, 'Ciddi bir AR-GE çalışması ile bütün incelikleri düşünülmüş modern galericiler sitemizde artık sona gelindi. Çok araştırdık, çok gezdik, çok fikir aldık ve sonunda herkesin mutabık kaldığı güzel bir eser meydana geldi. Bize güvenen ortaklarımızın bütün taleplerini karşılayacak olan sitemiz ilçemiz gelişimine de katkı sunacak. İnşallah yeni yılın ilk aylarında iş yerlerimizi üyelerimize teslim etmeyi planlıyoruz" diye konuştu. - BURSA