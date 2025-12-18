Tariş'in Açıkladığı Fiyatlar Burhaniye'de Üreticileri Sevindirdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadının sonuna yaklaşılırken, TARİŞ'in açıkladığı zeytinyağı alım fiyatları üreticilere moral oldu. Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Burhaniye'de, yemeklik zeytinyağı için 235,20 lira ile 313,60 lira arasında belirlenen fiyatlar üreticiler tarafından olumlu karşılandı.

Geçmiş yıllarda düşük fiyatlar nedeniyle zor günler yaşayan ve maliyetlerini karşılayamadığı için ürününü dalında bırakmak zorunda kalan birçok zeytin üreticisi, bu sezon açıklanan rakamlarla yeniden umutlandı. TARİŞ'in belirlediği fiyatların, yaklaşık iki yıldır sıkıntı yaşayan üreticiler için önemli bir destek olduğu ifade edildi.

Açıklanan fiyatlara göre, Körfez Bölgesi'nde yemeklik zeytinyağının kilogram fiyatı, asit oranına bağlı olarak 235,20 lira ile 313,60 lira arasında değişiyor.

Hasadın sonuna gelindiğini belirten üretici Kenan Çoban, "TARİŞ, piyasanın üzerinde bir fiyat açıkladı. Bu durum bizleri memnun etti." dedi. Celal Pekcan ise, "Açıklanan fiyat piyasadaki en iyi rakam. Ödemelerin haftalık yapılması da bizim için büyük avantaj" ifadelerini kullandı.

Yörede bu yıl "yok yılı" yaşandığını dile getiren 76 No'lu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Emrah Öztürk de "Şu ana kadar 160 ton zeytinyağı alımı gerçekleştirdik. Burhaniyeli üreticiler kooperatiflerine sahip çıkıyor" şeklinde konuştu.