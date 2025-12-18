Haberler

Tariş'in Açıkladığı Fiyatlar Burhaniye'de Üreticileri Sevindirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadı tamamlanma aşamasına gelirken, TARİŞ'in yemeklik zeytinyağı için açıkladığı fiyatlar üreticilerin yüzünü güldürdü. Fiyatların 235,20 lira ile 313,60 lira arasında değişmesi, geçmişteki düşük fiyatlardan etkilenen zeytin üreticilerine moral oldu.

(BALIKESİR) - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadının sonuna yaklaşıldı, TARİŞ'in yörede yemeklik zeytinyağı için 235,20 lira ile 313,60 lira arasında açıkladığı fiyatlar üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadının sonuna yaklaşılırken, TARİŞ'in açıkladığı zeytinyağı alım fiyatları üreticilere moral oldu. Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Burhaniye'de, yemeklik zeytinyağı için 235,20 lira ile 313,60 lira arasında belirlenen fiyatlar üreticiler tarafından olumlu karşılandı.

Geçmiş yıllarda düşük fiyatlar nedeniyle zor günler yaşayan ve maliyetlerini karşılayamadığı için ürününü dalında bırakmak zorunda kalan birçok zeytin üreticisi, bu sezon açıklanan rakamlarla yeniden umutlandı. TARİŞ'in belirlediği fiyatların, yaklaşık iki yıldır sıkıntı yaşayan üreticiler için önemli bir destek olduğu ifade edildi.

Açıklanan fiyatlara göre, Körfez Bölgesi'nde yemeklik zeytinyağının kilogram fiyatı, asit oranına bağlı olarak 235,20 lira ile 313,60 lira arasında değişiyor.

Hasadın sonuna gelindiğini belirten üretici Kenan Çoban, "TARİŞ, piyasanın üzerinde bir fiyat açıkladı. Bu durum bizleri memnun etti." dedi. Celal Pekcan ise, "Açıklanan fiyat piyasadaki en iyi rakam. Ödemelerin haftalık yapılması da bizim için büyük avantaj" ifadelerini kullandı.

Yörede bu yıl "yok yılı" yaşandığını dile getiren 76 No'lu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Emrah Öztürk de "Şu ana kadar 160 ton zeytinyağı alımı gerçekleştirdik. Burhaniyeli üreticiler kooperatiflerine sahip çıkıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Gazeteci Veyis Ateş adliyede

Soruşturma büyüyor! Yerine geldiği isim de ifadeye çağırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Konya'daki apartman faciasında kritik rapor: Bodrum duvarları ince yapılmış

Konya'daki facia göz göre göre gelmiş! Rapordaki bir detay korkunç
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde

Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
title