Burdur'un Kuyu Kebabı Geleneği: 35 Yıldır Sürdürülen Baba Mesleği

Burdur'un Kuyu Kebabı Geleneği: 35 Yıldır Sürdürülen Baba Mesleği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, babasından devraldığı kuyu kebabı geleneğini 35 yıldır sürdüren Mehmet Güngör, süt kuzusu ve oğlaktan yaptığı kebapları kuyuda 2 saat pişirerek hem lezzet hem de eşsiz bir deneyim sunuyor. Kilosu 1300 liradan satışa sunulan kebap, geçmişten günümüze kadar gelen bir lezzet geleneği.

Burdur'da yaklaşık bir asırdır yapılan kuyu kebabı geleneğini 35 yıldır sürdüren Mehmet Güngör, babasından devraldığı mesleği günümüzde yaşatıyor. Süt kuzusu ya da oğlaktan yapılan kebap, kuyuda yaklaşık 2 saatlik pişirme sürecinin ardından kilosu bin 300 liradan satışa sunuluyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kuyu kebabı geleneği, 100 yılı aşkın süredir devam ediyor. İlçede kebapçılık yapan Mehmet Güngör, babasından öğrendiği mesleği 35 yıldır sürdürüyor. Günlük iki kez pişirilen kebap, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından müşterilere ulaştırılıyor. Kebap, süt kuzusu ya da oğlaktan hazırlanıyor. Kuyunun içindeki tuğlaların kızgınlığıyla 2 ila 2,5 saat pişirilen kebap, kilosu bin 300 liradan satışa sunuluyor.

"Baba mesleği olan kebapçılığı yaklaşık 30-35 yıldır yapıyoruz"

Kebabın hazırlanış sürecini anlatan Mehmet Güngör, "Baba mesleği olan kebapçılığı yaklaşık 30-35 yıldır yapıyoruz. Önce kuzu veya oğlaklarımızı hazırlıyoruz. Ardından pişireceğimiz kuyuyu hazır hale getiriyoruz. Hayvanlarımızı kuyuya yerleştirdikten sonra, hava almayacak şekilde çamurla sıvayıp kapatıyoruz. Yaklaşık 2 saatin sonunda kebaplarımız kuyudan çıkarılarak satışa sunulacak hale geliyor" dedi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek

Bakan Şimşek'ten KKM'nin sona ermesi sonrası ilk mesaj
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazzeli çocuklar' için mektup

Emine Erdoğan'dan Melanıa Trump'a mektup! Çok net bir çağrısı var
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orman yangını kabusu! Dört kentten alevler yükseldi

Alevler hızla büyüdü! Tam dört kentte orman yangını çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.