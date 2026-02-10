Haberler

Burdur'da Mermer Fabrikasında Meydana Gelen Kazada 5 İşçi Yaralandı

Güncelleme:
Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mermer fabrikasında yaşanan iş kazasında 5 işçi yaralandı. Kesim sırasında makineden düşen blok mermerin altında kalan işçilerden 2'si hastaneye sevk edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR) - Burdur'da bir mermer fabrikasında blok mermer kesimi sırasında meydana gelen iş kazasında 5 işçi yaralandı.

Olay, Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mermer fabrikasında gerçekleşti. Kesim işlemi sırasında makineden düşen blok mermerin altında kalan ve kırılan mermer parçalarının isabet ettiği işçiler İ.Y, S.S, S.A, S.Ö. ve K.G. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçilerden bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, durumu daha ciddi olan 2 işçi ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
