Cam Kemik Hastası Burak Sakçı, Şehit Barış Öztürk Ortaokulu'nda Öğrencilerle Buluştu

Eskişehir'de bulanan Şehit Barış Öztürk Ortaokulu'nu ziyaret eden cam kemik hastalığı Burak Sakçı, öğrencilerle bir araya gelerek sporun hayatındaki yerinden bahsetti.

Gazi Üniversitesi'nde görevli Prof Dr. Ekrem Levent İlhan ve tekvandocu Gülsena Karakuyulu Ertunç'un "Sporla Değişen Hayatlar" adlı projesinde yer alan cam kemik hastası Burak Sakçı, Şehit Barış Öztürk Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Okulda beden eğitimi öğretmenliği yapan Gülsena Karakuyulu Ertunç'un organize ettiği etkinlikte, Burak Sakçı sporun hayatındaki yerinden bahsetti. Sporun, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan kendine çok büyük faydalarının olduğunun altını çizen Sakçı, deneyimlerini miniklere aktardı.

Okul Müdürü Şenol Yaka, "Engeller, kararlı insanlar için sadece engel değil, fırsattır. Siz, size engel olan tüm zorlukları aşarak güzel yerlere gelmişsiniz. Okulumuza gelerek; deneyimlerinizi, umutlarınızı ve hayatı öğrencilerimizi ile paylaştınız. Burak Sakçı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Gülsena Karakuyulu Ertunç'a teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR