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Bünyan İlçesi Dere Islah Çalışmalarına Ödenek Çıkarıldı

Bünyan İlçesi Dere Islah Çalışmalarına Ödenek Çıkarıldı
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Bünyan ilçesinde dere ıslah çalışmaları için Bakanlık tarafından ödenek çıkarıldığını müjdeledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ; Bünyan ilçesinde dere ıslah çalışması için ödenek çıkarıldığı müjdesini verdi.

Yaptığı sosyal medya paylaşımı ile hayırlı olsun duyurusu yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Bünyan ilçesinde dere ıslah çalışmaları için ödenek çıkarıldığını açıkladı. Ersoy'un sosyal medya paylaşımında; "Hayırlı Olsun Bünyan; 16.08.2024 - 15.10.2024 tarihlerinde vermiş olduğumuz önergelerimiz neticesinde ilgili Bakanlık tarafından, Bünyan ilçemizdeki dere ıslah çalışmaları için ödenek çıkartılmıştır. Sevdamız Bünyan'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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