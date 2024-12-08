Üye Girişi
Haberler
Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor

Muhalifler Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyunu da bozmak üzere

 Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

Suriye'de bir devrin sonu! Esad, Şam'ı terk etti

 Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı

Devrik başbakan yönetimi devretmek için konutundan ayrıldı
61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

61 yıllık rejimi çökerten muhaliflerin ilk hamlesi bu oldu

Bülent Erkan'dan Kış Şartlarına Uygun Kar Mağarası.

Bülent Erkan'dan Kış Şartlarına Uygun Kar Mağarası.
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un İspir ilçesinde profesyonel dağcı Bülent Erkan, kış şartlarında hayatta kalmak için kar mağarası yapımının önemine dikkat çekti. Sosyal medya hesabında bu çalışmasını paylaşan Erkan, doğada karşılaşılabilecek olumsuz koşullara karşı hazırlıklı olmanın gerekliliğini vurguladı.

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan profesyonel dağcı Bülent Erkan, kar mağarası yaptı.

"Dağların oğlu" lakabıyla bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, kış şartlarında doğaya çıkan insanlar için kar mağarası yapımının çok önemli olduğunu belirterek, kısa sürede yaptığı kar mağarasının hayat kurtardığını belirtti.

Kış mevsiminde arazide hayatta kalmak için bu tarz hazırlıkların önemli olduğunu söyleyen Bülent Erkan yaptığı çalışmayı görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Bülent Erkan, "Kışın doğaya gittiniz. Çadırınızı rüzgar patlattı ya da çadırın çubuklarını evde unuttunuz ya da herhangi bir şey başına geldiği zaman daha da sizin ne yapmanız gerekiyor? Öncelik böyle bir küre giriş kesinlikle olması gerekiyor. Olmadı dağa gitmeyiniz. Kar mağarası yapmanız gerekiyor. Bu gördüğünüz kar kepek kar. Tozak kar bu kar yapışmaz ve oldukça da az. Yaklaşık bir on beş santim kar var. Bunu olarak biriktirip içini oyup acilen mağara yapmanız gerekiyor. ve onun yapımı nasıl oluyor? Birlikte deneyeceğiz. Tek kişilik. Tek kişi olduğum için bana yeterli. Kar mağarası gösteriş değildir. İnsanı dağda, doğada hayatta kalmasını sağlayan güzel bir alternatiftir. Güvenilir, son derece sağlamdır. Kar mağarası, İGDO, Sukuru gibi şeyleri bilmeyenler kışın dağa gitmesin" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Suriye'deki savaşta tarafını belli etti
img

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı
img

Suriye'de bir devrin sonu! Esad, Şam'ı terk etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 8 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? S Sport Plus CANLI izle! (GİRONA REAL MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Girona Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Esad rejimi düştü mü? SON DURUM! Mourinho maç sonu açıklamaları (Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe) 9 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Balık, Kova, Boğa burcu yorumu! 9 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Roma Lecce CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Roma Lecce maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.