Bülent Arınç ve Ahmet Mücahit Arınç, Yerel Basının Sorunlarını Görüştü

Bülent Arınç ve Ahmet Mücahit Arınç, Yerel Basının Sorunlarını Görüştü
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22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ve AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ile bir araya gelerek yerel basının sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ile bir araya gelen 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ve AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, yerel basının sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç ile AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa Gazeteciler Cemiyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ve AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç yerel basının yaşadığı sorunlara dair değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette konuşan Ahmet Mücahit Arınç, özellikle Basın İlan Kurumu'nun belirlediği kriterlerin hakkaniyet çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Arınç, "İnternet ve basılı mecra ayrı kulvarlarda değerlendirilmelidir. Basılı gazetelerin dağıtımında yaşanan sorunları da birlikte incelememiz gerekiyor" dedi.

Yerel basının yaşadığı sorunları rapor halinde talep eden Arınç, "Geri bildirimleriniz doğrultusunda Ankara'da Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Bey'den sizler adına randevu alacağım. Amacımız yerel medyanın hak ettiği desteği alması" ifadelerini kullandı.

Manisa'nın Anadolu irfanını ve siyasetini yaşatan önemli şehirlerden biri olduğunu belirten Ahmet Mücahit Arınç, "Yerel basınımız takip ediliyor, analiz ediliyor. Ulusal gündem dışında doğru bilgiye ulaşmak için yerel medyayı izliyoruz. Tıpkı küçük esnafı korumak gibi, yerel basını da desteklemeliyiz" dedi.

Arınç, gazetelerin dağıtımında yaşanan sorunlara yönelik alternatif bir öneride de bulundu. Bu süreçte Manisa Gazeteciler Cemiyeti üzerinden yeni bir dağıtım modeli oluşturulabileceğini söyleyerek konunun istişareyle ele alınması gerektiğini kaydetti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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