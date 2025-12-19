Haberler

Buharkent'te bitki koruma ve gübre bayilerine denetim

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, tarımsal üretimde kullanılan bitki koruma ürünleri ve gübreler için mevzuata uygunluk denetimleri gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayilerdeki barkod ve stokları titizlikle inceledi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde tarımsal üretimde kullanılan bitki koruma ürünleri ve gübrelerin mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bayilerde barkod ve stok denetimi yapıldı.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarımsal üretimde kullanılan ürünlerin mevzuata uygunluğunun sağlanmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun'un katılımıyla ilçede faaliyet gösteren bitki koruma ve gübre bayileri ziyaret edildi. Yapılan denetimlerde bayilerde bulunan ürünlerin barkod ve stok kontrolleri titizlikle incelendi. Gerçekleştirilen kontrollerle, bitki koruma ürünleri ve gübrelerin kayıtlı, izlenebilir ve mevzuata uygun şekilde satışının sağlanmasının amaçlandığı belirtilirken, denetimlerin ilçe genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceği ifade edildi. - AYDIN

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

