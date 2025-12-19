Buharkent'te bitki koruma ve gübre bayilerine denetim

Aydın'ın Buharkent ilçesinde tarımsal üretimde kullanılan bitki koruma ürünleri ve gübrelerin mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bayilerde barkod ve stok denetimi yapıldı.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarımsal üretimde kullanılan ürünlerin mevzuata uygunluğunun sağlanmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun'un katılımıyla ilçede faaliyet gösteren bitki koruma ve gübre bayileri ziyaret edildi. Yapılan denetimlerde bayilerde bulunan ürünlerin barkod ve stok kontrolleri titizlikle incelendi. Gerçekleştirilen kontrollerle, bitki koruma ürünleri ve gübrelerin kayıtlı, izlenebilir ve mevzuata uygun şekilde satışının sağlanmasının amaçlandığı belirtilirken, denetimlerin ilçe genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceği ifade edildi. - AYDIN