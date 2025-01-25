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Buharkent'te Su Ürünleri Avcılığı Denetimleri Devam Ediyor

Buharkent'te Su Ürünleri Avcılığı Denetimleri Devam Ediyor
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Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri avcılığı yapan balıkçılara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimler, yasa dışı avcılıkla mücadele ve sürdürülebilir balıkçılığı teşvik etmek amacıyla yapıldı.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki su ürünleri avcılığı yapan balıkçılar ve işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün su ürünleri avcılığı ve satışına yönelik denetimleri sürüyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Selli'nin de katıldığı yasa dışı avcılıkla mücadele ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, su ürünleri avcılığı yapan işletmelerin yasal düzenlemelere uygunluğu, av yasağına riayet edilip edilmediği ve satış yapılan ürünlerin tescil belgelerinin kontrolü yapıldı. Ayrıca, su ürünleri satış noktalarındaki hijyen şartları da denetlendi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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