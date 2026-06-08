Haberler

Buharkent'te üreticiler 'belgesiz ilek' kullanımına karşı uyarıldı

Buharkent'te üreticiler 'belgesiz ilek' kullanımına karşı uyarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Buharkent ilçesinde incir üretiminin sağlıklı sürdürülebilmesi için ilek pazarında denetimler devam ediyor. İlçe Tarım Müdürlüğü, belgesiz ilek kullanımına karşı üreticileri uyarıyor.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, incir üretiminin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için ilek pazarında denetimler aralıksız devam ederken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de üreticileri 'belgesiz ilek' kullanımına karşı uyardı.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurulan ilek pazarında günlük kontroller yapılırken, incir üretiminde verim ve kaliteyi doğrudan etkileyen ileklerin kayıt dışı ve belgesiz şekilde satışına izin verilmiyor. Yetkililer, ileklerin özellikle ilekleme döneminde bahçeler arasında hastalık ve zararlıların taşınmasında kritik rol oynadığına dikkat çekti. Bu kapsamda incir üretimini tehdit eden İncir Siyah Sineği (Silba adipata) ile Fusarium kaynaklı meyve ve dal hastalıklarının yayılım riskine karşı kontrollerin sıklaştırıldığı belirtildi.

Denetimlerde, ileklerin temin edildiği ilçelerin ilçe tarım müdürlüklerinden alınmış 'bitki sevk/nakil belgesi' bulunmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Belgesiz ve menşei belli olmayan ileklerin satışına ise kesinlikle izin verilmiyor.

Üretici ve satıcıya uyarı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere de önemli tavsiyelerde bulundu. Açıklamada, ileklerin mutlaka güvenilir ve kayıtlı kaynaklardan temin edilmesi gerektiği vurgulanırken, bulaşık olduğu düşünülen ürünlerin kullanılmaması istendi. Üreticilere ayrıca, satın alma sırasında ürünün geldiği bölge ve belgelerinin mutlaka sorgulanması çağrısı yapıldı.

"Sağlıklı üretim için iş birliği şart"

Yetkililer, incir üretiminde kalite ve verimliliğin korunması için üretici, satıcı ve kurumların birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, "Belgesiz ilek almayın, sağlıklı üretimi destekleyin" mesajını verdi. Öte yandan Buharkent'te sürdürülen denetimlerin de ilek sezonu boyunca devam edeceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı

Komşu abluka altında! Düşman İHA'sı düşürüldü, havalimanı hedef alındı
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Koç Holding'in şirketlerine bir ilde daha saldırı! Kepenk kapattılar
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: 'İkimiz de çekilelim' dedi, yeni isim önerdi

Sürpriz teklif! "İkimiz de çekilelim" dedi, yeni isim önerdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Aziz Yıldırım'ın işaretiyle başladılar

"Ben liderim" sözünü en iyi özetleyen görüntü
Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu

Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu
Kocasını aldatan kadının sözleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti

Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti
Hükümet asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Milyonların beklediği ara zam kararı çıktı
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor
Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış