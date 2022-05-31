Buca'da Yaz Tadilatlarıyla Moloz Mesaisi de Hızlandı - Haberler

Ev ve işyerlerinde tadilat ve tamirat işlemlerinin arttığı yaz aylarında, moloz kirliliği yaratmaması için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, ortaya çıkan inşaat atıkları için konteyner tahsis ediyor.

Buca Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliği yaratan moloz atıklarına karşı özel tasarlanmış konteyner tahsisini yaz aylarının gelmesiyle hızlandırdı. Makul bir ücret karşılığı, atığın metreküp cinsine göre toplanmasını sağlayan Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeşil ve temiz bir kent için çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞVURULAR SARI MASA'YA

Atıkların bertaraf edilerek çevre ve insan sağlığına zararın engellendiği sistemde, yurttaşlar belediye ana hizmet binası zemin katta bulunan Sarı Masa'ya başvurarak form dolduruyor ve yapılan başvuru sonucu en fazla 8-10 günlük bir süre içinde konteyner tahsisi gerçekleştiriliyor.

ANKA / Yerel