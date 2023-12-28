Bozüyük'te Ticaret ve Sanayi Odası Toplantısı

Bozüyük'te Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, Geniş Katılımlı Müşterek Meslek Komite Toplantısında Bilecik Valisi Şefik Aygöl; sanayiciler, iş insanları ve meslek odaları temsilcileri bir araya geldi.

Bozüyük 4 Eylül Delux Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Soner Serin, Eski Devlet Bakanı ve Milletvekili Bahattin Şeker, TSO Başkanı Veli Çelik, sanayiciler, iş insanları ve meslek odası temsilcileri katıldı. Bozüyük TSO'nun 2024-2025 yıllarına ait öncelikli planlarının meslek komitesi üyeleri ile istişare edilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda TSO Başkanı Veli Çelik Oda tarafından yapılan faaliyetler, çalışmalar ve etkinlikler hakkında Meslek Komite Üyelerine açıklamalarda bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl de yaptığı konuşmada "Gerçekten Bozüyük bir ilçeden çok öte, bunu en başta ifade etmek istiyorum. Bugün bulunduğumuz konum, bulunduğumuz ortam bulunduğumuz hava, bir ilçenin çok ötesinde bir havası var. Ben ilk önce Bundan dolayı bu memlekete dününden bugüne sahip çıkan bütün iş dünyasına teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. Bozüyük ve Bilecik birbirine rakip değiller. Bozüyük ve Bilecik birbirini tamamlayan bütünler." dedi.

Bozüyük'ün sorunları ve çözümlerinin konuşulduğu toplantının soru cevap bölümünde ise Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'da kendisine yöneltilen imar konuları ile ilgili soruları yanıtladı. - BİLECİK