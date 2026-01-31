Haberler

Vali Sözer başkanlığında Bozüyük OSB toplantısı yapıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde ki yatırımlar ve sanayi altyapısının geliştirilmesi ele alındı. Vali Sözer, yatırımların destekleneceğini vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısında, bölgede yürütülen mevcut çalışmalar ile devam eden ve planlanan yatırımlar ele alındı. Toplantıda ayrıca sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik başlıklar görüşüldü. Bozüyük OSB'nin üretim kapasitesinin artırılması, istihdamın güçlendirilmesi ve yatırım ortamının daha elverişli hale getirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, toplantının sonunda, "Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi, Bilecik'in sanayi ve ekonomik gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Planlı, sürdürülebilir ve katma değer oluşturan yatırımları kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Toplantı, görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

