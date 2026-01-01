Madran Dağı zirvesi beyaza büründü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yeni yılın ilk günüyle birlikte beklenen kış manzarası yüzünü gösterdi. İlçe merkezinde kar yağışı görülmezken, Bozdoğan'ın simgesi konumundaki Madran Dağı'nın zirvesi etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte beyaza büründü.

2026 yılının ilk sabahına uyanan Bozdoğanlılar, Madran Dağı'nda oluşan kartpostallık görüntülerle karşılaştı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren soğuk hava, Madran'ın zirvesine sezonun ilk karını düşürdü. Kış mevsiminin 'beyaz gelinliği' yeni yılın ilk gününde Madran Dağı'nı süsledi. Ortaya çıkan kar manzarası görsel bir şölen sunarken, yağışın bölge için taşıdığı önem de dikkat çekti. Vatandaşlar yüksek kesimlerdeki kar birikiminin yeraltı su kaynaklarını besleyeceğini, tarım arazilerinde verimi artıracağını ve bölgenin su rezervlerine olumlu katkı sağlayacağını belirtti. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. - AYDIN