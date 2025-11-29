Boyteks ERVA Spor Okulu'nda Değerler Eğitimi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayelerinde açılışı yapılan Boyteks Erva Spor Okulu sporcularına değerler eğitimi verildi.

Boyteks ERVA Spor Okulu'nda sporculara sporun yanında ahlaki değerlerin önemini hatırlatmak adına değerler eğitimi verildi. Eğitimci, Yazar ve Özel Eğitim Öğretmeni Cezmi Eşelioğlu tarafından verilen 'Değerler Eğitimi' temalı söyleşiye sporcuların yanı sıra eğitmeler de katıldı. Söyleşide değerler eğitiminin ne olduğu ve insanı insan yapan kavramlar konuşularak, öğrencilerin merak ettiği sorular cevaplandı. ERVA Spor Okulları'nın kuruluş amacının değerler eğitimi olduğunu dile getiren Eğitimci, Yazar ve Özel Eğitim Öğretmeni Cezmi Eşelioğlu, "ERVA Spor Okulları Valimiz Gökmen Çiçek'in talimatları ve himayeleri doğrultusunda nefes almaya başlayan kurumlardır. Burası da Boyteks ERVA Spor Okulu. Burada öğrencilerimiz ve öğretmelerimizle beraber güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Burada değerler eğitimi hakkında konuşmaya gayret ettik. Öğrencilerimizle hem sohbet ettik hem de onların sorularını cevaplamaya gayret ettik. Değerler eğitiminin ne olduğunu, bizi biz yapan kavramların neler olduğunu, Müslüman Türk milletinin inandığı takdirde neler başardığını ve başarabileceğini öğrencilerimize anlatmaya gayret ettik. ERVA Spor Okulları'nın kuruluş amacı spor ve değerler eğitimi. ERVA Spor Okulları öğrencilerimizin, spor ile kendilerini geliştirirken, aynı zamanda da değerlerimizi kavrayan, değerlerimizle yaşayan birer Türk genci olmaları yolunda gayret gösteren bir kurumdur" şeklinde konuştu.

ERVA Spor Okulları Genel Koordinatörü Gazi Koçer'de Boyteks ERVA Spor Okulu'nda 2 branşla faaliyet gösterdiklerini söyleyerek, "Boks ve taekwondo branşımız var. ERVA Spor Okulları'nda biz sadece spor yapmıyoruz. Sporun yanında biz eğitimde yapıyoruz. Bugün 4 tane eğitim ayağımızdan bir tanesini daha işledik. Değerler eğitimimizi işledik. Ayrıca peygamberimizin hayatı, tarih bilinci ve adabımuaşeret derslerini de birlikte işliyoruz. Yani biz ERVA Spor Okulları'nda çocuklarımıza sadece spor yaptırmıyoruz. Eğitimle birlikte onların ahlaki değerlerini de güçlendiriyoruz. Vatan, millet sevgisini de en yüksek dereceye çıkarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Boyteks ERVA Spor Okul'unda Boks Antrenörü olarak görev yapan İpek Bağcivan ise, "Burada çocuklar sporla birlikte aynı zamanda kişisel ahlaklarını geliştirme yönünde dersler alıyorlar. Bunu sporla birlikte yapıyoruz. Bunlarında pozitif geri dönüşlerini alıyoruz" dedi. Boyteks ERVA Spor Okulu'nda Boks dalında eğitim alan öğrencilerden Sudenaz Karakaş, iyi anılacak şekilde davrandıklarını söyleyerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Valimiz Gökmen Çiçek'in 'ERVA benim namusumdur' sözüyle yola çıktığımızda ahlak dersleri de alarak güzel anılacağımız şekilde hareketler yapıyoruz. Yakın zamanda da bir turnuvada Kayseri ikinciliğim oldu. Bu yolda devam ediyoruz. Valimize daha nice şampiyonluklar, birincilikler getirmeyi diliyoruz." - KAYSERİ