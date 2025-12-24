Boyabat'ta gençlik projeleri

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Proje Ofisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Proje Ofisinin yürüttüğü çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda, devam eden projelerin mevcut durumu değerlendirilerek yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın", "Merkezim Köyümde", "Dijital Bağımlılık", "ÜNİDES", "Gençler Bakanlığında" ve "Nesilden Nesile Ahde Vefa" projelerinde gelinen aşamalar toplantı gündeminde yer aldı. Projelerin hedef kitlelere sağladığı katkılar, uygulama süreçleri ve karşılaşılan durumlar detaylı şekilde değerlendirildi. Toplantıda, özellikle gençlerin kişisel, sosyal ve sportif gelişimine yönelik yürütülen çalışmaların verimliliği üzerinde duruldu. Projelerin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulurken, önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ve planlamalar da istişare edildi.

Kaymakam Enver Yılmaz, gençlere yönelik gerçekleştirilen projelerin önemine dikkat çekerek, gençlerin her alanda desteklenmesinin toplumsal gelişime katkı sağlayacağını ifade etti. Toplantı, karşılıklı değerlendirme ve önerilerin ardından sona erdi.