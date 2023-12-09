Bosna Hersek'in Zenica Doboy Kantonu Heyeti Ödemiş Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Bosna Hersek'in Zenica Doboy Kantonu Başbakanı Nezir Pivic ve Ekonomi Bakanı Samır Šıbonjıc, Ödemiş Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Eriş, Bosna Hersek ile kardeş şehir olmak istediklerini belirtti.

Bosna Hersek'in Zenica Doboy Kantonu Başbakanı Nezir Pivic ve Ekonomi Bakanı Samır Šıbonjıc bir dizi incelemede bulunmak için geldikleri Ödemiş'te Belediye Başkanı Mehmet Eriş'i makamında ziyaret etti. Başkan Eriş, Bosna Hersek'in Zenica şehri ile kardeş şehir olmaya hazır olduklarını vurguladı.

Bosna Hersek'in Zenica Doboy Kantonu Başbakanı Nezir Pivic ve Ekonomi Bakanı Samır Šıbonjıc, Ödemiş'teki temasları kapsamında Ödemiş Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Eriş'i makamında ziyaret eden heyete Biosun Ödemiş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özler, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Ferhat Özler, Karakova Mahalle Muhtarı Zafer Yiğenli ve ÖdemişBoşnaklar Derneği üyeleri de eşlik etti.

Bosna Hersek'in yaşadığı soykırımın acısının yüreklerde ilk günkü gibi olduğunu ifade eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Sırp güçlerinin Srebrenitsa soykırımında katlettiği 8 bin 372 Müslüman Boşnak soydaşımızı saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Başkan Eriş, "Bosna Hersek'ten gelen dostlarımızı ilçemizde ağırlamaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Bosna Hersek'te geçmişte dünyanın gözü önünde yaşanan acılar hep yüreğimizde. İlçemizde de Karakova köyümüz de Boşnak vatandaşlarımızın yaşadığı köyümüz. Burada sizleri ağırlamaktan ve yeni işbirliklerinin başlangıcını yapmaktan dolayı heyecanlıyız" dedi.

"KARDEŞ ŞEHİR OLMAK İSTERİZ"

Bosna Hersek'i 2015 yılında ziyaret ederek Zenica şehrini de dolaştığını belirten Eriş, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bu yıl Bosna Hersek'in Devlet Günü'nde törenlere bizzat katılım sağladı. Bizim Bosna Hersek'teki kardeşlerimiz için duygularımızı oraya taşımış oldu" dedi. Dost ve kardeş ülkeler arasındaki işbirliğinin yerel yönetimler arasındaki ilişkilerle daha da güçlenebileceğini belirten Başkan Eriş, "Biz de Belediye olarak Zenica ile kardeş şehir olmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Misafirperverliği için Başkan Eriş'e teşekkür eden Zenica Doboy Kantonu Başbakanı Nezir Pivic, "Türkiye çok büyük bir ülke. Çok büyük başarıları, köklü bir tarihi var. Sizin bu bilgi birikimi bizim için çok önemli. Sizinle bu anlamda paylaşım yapmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah ileride de daha büyük işbirliklerine imza atarız" dedi.

"GAZZE'DE GÖRDÜĞÜMÜZ KATLİAM HER GÜN UYANIK OLMAMIZI GEREKTİRİYOR"

Gazze'de İsrail tarafından bir devlet terörü uygulandığını vurgulayan Pivic, "Biz Srebrenitsa'daki soykırımdan sonra dünyanın bir daha öyle bir katliama izin vermeyeceğini düşünmüştük. Ama maalesef son zamanlarda Gazze'de gördüğümüz katliam bizlerin her gün uyanık olmamızı gerektiriyor. Bizim dost bildiklerimizden başka kimseye güvenmememiz gerekiyor. Bu konuyu da açıkça ifade etmek istiyorum" dedi.

Ziyaretin anısına Başkan Eriş, Pivic ve Šıbonjıc'e Ödemiş ipeğinden yapılan mendil ile plaket takdim etti. Pivic de Bosna Hersek Milli Takımı'nın da maçlarına ev sahipliği yapan devlet simgesi niteliğindeki stadyumun tapu belgesini Başkan Eriş'e takdim etti.

Heyet daha sonra, Avrupa'nın en büyük entegre katı atık yönetim tesisi olan Biosun Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'ni ziyaret etti. Biosun Ödemiş yetkilileri, evsel katı atıklardan elektrik enerjisi elde eden tesisin çalışma sistemiyle ilgili Pivic ve Šıbonjıc'e bilgiler verdi. Tesisin üniteleri incelendi.