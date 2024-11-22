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Bolu'da Kış Lastiği Zorunluluğu Öncesi Lastikçi Yoğunluğu

Bolu'da Kış Lastiği Zorunluluğu Öncesi Lastikçi Yoğunluğu
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Bolu'da beklenen kar yağışı nedeniyle kış lastiği uygulaması başlamadan önce oto lastikçilerde yoğunluk gözlemleniyor. 1 Aralık'ta zorunlu hale gelecek kış lastikleri için vatandaşlar, 800 lira karşılığında lastiklerini değiştirmeye başladı.

Bolu'da hafta sonu beklenen kar yağışı sebebiyle oto lastikçilerde yoğunluk oluştu. Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlarken, vatandaşlar 800 liradan kışlık lastiklerini taktırmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Bolu'da hafta sonu kar yağışı etkili olması bekleniyor. Uyarılar doğrultusunda ve 1 Aralık'ta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması sebebiyle vatandaşlar lastikçilere akın etti. Lastikçiler önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlar 800 lira maliyetle kışlık lastiklerini taktırmaya başladı.

"Vatandaşlarımız hava durumuna bakarak hareket ettikleri için bugün kalabalık"

Lastik onarım ve değişim ustabaşı Ünsal Bayrak, "30 yıldır mesleğin içindeyim. Güvenirlilik açısından lastiklerin yeni tarihli olması lazım. Yumuşak kauçuk olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Hafta sonu yağacak olan karla beraber bir yoğunluğumuz var. Vatandaşlarımız hava durumuna bakarak hareket ettikleri için bugün kalabalık. Cumartesi günü de olur büyük bir ihtimalle" diye konuştu.

"Kalitesiz lastik kazaya sebebiyet verebilir"

Kalitesiz lastiğin kazaya sebebiyet verebileceğini dile getiren Bayrak, "Yerde tutunmayacağı için illaki kazaya sebebiyet verir. Emniyetsiz, tarihi geçmiş, kauçuğu sertleşmiş lastikler kazaya sebebiyet veriyor. O yüzden kazalar çoğalıyor. Lastiğin uzun ömürlü olması için kışın kış lastiği, yazın yaz lastiği kullanılması daha iyi olur. Vaktinde araca takılan lastik, daha uzun ömürlü kullanılabilir" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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