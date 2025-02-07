Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil, Öğrenciler Eğlencenin Tadını Çıkardı

Bolu'da 3 ilçede okulları tatil edilen öğrenciler kartopu oynayarak kar yağışının keyfini çıkarttı.

Bolu'da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sebebiyle Merkez ilçesi ile Mudurnu ve Göynük ilçelerinde taşımalı eğitim sistemiyle okula gelen öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Mudurnu ilçesinde tatili fırsat bilen minikler, kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışının tadını çıkarttı. Kartopu oynayarak keyifli vakit geçiren minikler doyasıya eğlendi. Ayrıca Bolu şehir merkezinde de okula gelen öğrenciler araçların üzerindeki ve yol kenarlarındaki kar birikintileriyle kartopu oynadı. - BOLU