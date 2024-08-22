Bolu'da bamya üreticisi işçi maliyetlerini düşürmek için tarlasını yarı fiyatına açtı

HIZIR İLYAS YILDIRIM

(BOLU) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, kendisine ait çiftlikte bamya yetiştiren Muhterem Çilata, ürünlerini toplayacak olan işçi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle yarı fiyatına tarladan satışa başladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bamya yetiştiren yapan Muhterem Çilata, işçi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle toplatamadığı bamya tarlasını yarı fiyatına halka açtı. Vatandaşlar, piyasanın yarı fiyatına sunulan bamya için tarlaya akın etti.

"Emeğimizi zayi etmek istemedik"

Muhterem Çilata, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ektiğimiz bamyayı işçi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle toplatamadık. Hem pazarlaması hem de toplatılması bizim için külfet olmaya başladı. Artık bu işi bırakarak tarlamızı sürmeyi düşündük ancak gönlümüz buna el vermedi. Ortada büyük bir emek var ve bu emeği zayi etmek istemedik. Zaten alım gücü düşen vatandaşlarımız yarı fiyatına bamya alabilsin diye tarlamızı onlara açtık. Sabah tarlama geldiğimde bizden önce tarlamıza gelen vatandaşlarımız oldu. Duyurumuz sonrası güzel bir ilgi oldu."

"Ekonomi çiftçiyi zor duruma soktu"

Bamya toplamak için sabah saatlerinde tarlaya gelen Mudurnu Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı olan Fulya Kırımoğlu ise, "Ekonomi gerçekten çiftçiyi zor duruma soktu. İşçi maliyetleri çok yüksek ve bu durum çiftçimize olumsuz yansıyor. Ben de Ankara'dan Muhterem hanıma destek amacıyla bamya toplamaya geldim" diye konuştu.