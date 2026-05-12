Bodrum'da rehber, transfer ve vergi denetimi

Bodrum'da kamu kurumları tarafından yapılan denetimlerde 2 acentaya cezai işlem uygulandı. Denetimler, turizm sezonunun hareketlenmesi ile sıklaştırıldı ve belgesiz rehberlik ile vergi kaybına yönelik sıkı kontroller gerçekleştirildi.

İlçede turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte denetimler de sıklaştırıldı. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğü, TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu ve Muğla Rehberler Odası tarafından Antik Tiyatro önünde denetim yapıldı. Polis ekipleri tarafından yol güvenliğinin alındığı denetimlerde yetkisiz taşımacılık, belgesiz rehberlik ve vergi kaybına yönelik sıkı kontrollerde bulunuldu. Ekipler, 3 saat içerisinde onlarca aracı denetledi. Denetimlerde 2 acentaya 1618 sayılı kanuna istinaden cezai işlem uygulandı.

"Evrakları tam olan esnafı koruyacağız"

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu sezon beşinci denetimimizi yapıyoruz ve bu ay içerisinde yaklaşık yedi tane daha denetimimiz var. Ama diğer kurumlarımızla beraber bunları arttırarak devam edeceğiz. Yaparken de burada önemli olan, evrakı olmayan, belgesiz olan araçları durdurmak. Yoksa işini düzgün yapanlarla bir işimiz yok. Ayrıca akşamları da yapacağız ve sıra otellere de gelecek. Otellerde 'animasyon' adı altında yapılan tur satışları ve halkı zor durumda bırakan animasyoncular. Vatandaşı, esnafı mağdur eden o animasyonculara da izin kesinlikle vermeyeceğiz. Vergi dairemiz olsun, diğer kurumlarımızla olsun beraber hareket ediyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum, tekrar söylüyorum; işini düzgün yapan, devletine vergisini veren, faturasını kesen, evrakları tam olan esnafı koruyacağız. Amacımız bu" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZehra Oktay:

Bence bu denetimler gerekli ama sürekli olması lazım. Turizm sektöründe bu kadar kaçakçılık olması biraz düşündürüyor açıkçası. Umarım bu sıkı kontroller devam eder.

Haber YorumlarıSerpil Türe:

Alhamdülillah böyle denetimler yapılıyor. Haram kazanca karşı çıkılması çok güzel. Devlet vergisinden kaçanları cezalandırması da makbul. Dürüst çalışanlar korunmalı. İyi bir haberi paylaştığın için teşekkür ederiz.

Haber YorumlarıMehmet Ziya Tuncay:

Ya işte böyle şeyler yıl boyu devam etseydi belki de turizm sektörü daha karlı olurdu. Şu kaçak rehberlik ve vergi kaçakçılığı ekonomiye çok zarar veriyo. Denetimler iyi hoş ama sürekli yapılması lazım, yoksa sezon bitince yine aynı işler başlıyo. Esnaf da çok mağdur oluyo tabi ki, düzgün olanlar eziliyo böyle durumlarda.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

