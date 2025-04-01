Bodrum'da Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bodrum'da fırtına ve sağanak etkili oluyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler battı, ağaçlar devrildi. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Bodrum, Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine girdi. Dün akşam saatlerinden itibaren ilçeye giriş yapan çöl tozları, özellikle araçların üzeri çamurla kaplandı. Sabah uyandıklarında araçlarını çamur içinde gören sürücüler, yağmurlu havaya rağmen araçlarını oto yıkamacıya götürdü. Bazı oto yıkamacıların önünde yoğunluk yaşandı. Dünden bu yana etkili olan fırtına, hayatı adeta kabusa çevirdi. Saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına, 30'dan fazla ağacı devrildi. Yola devrilen bazı ağaçlar, trafik akışını olumsuz yönde etkiledi. Bazı mahallelerde elektrik telleri koptu, elektrik kesintileri yaşandı.

İlçeye bağlı Ortakent ve Bitez mahallelerinde amatör balıkçı tekneleri sulara gömüldü. Toplamda 6 teknenin battığı bildirildi. Batan teknelerden bazıları vinç yardımıyla kurtarıldı. Gümbet açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 38 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından güvenli alana çekildi.

Bodrum'da fırtınayla birlikte etkili olan sağanak yağış da bazı noktalarda trafik akışının olumsuz yönde etkiledi.